45歲保方結束29年職業生涯　拒沙特邀約　與意乙母會譜圓滿故事

意大利門將保方（Gianluigi Buffon）縱橫球場29年，「保住後方」、幾乎贏盡榮譽、創下無數紀錄，盛傳他終於決定掛靴。最新消息，45歲的保方在周三（2日）晚宣布掛靴。



保方宣布掛靴：45歲歐洲球壇「活化石」保方退役 麥巴比：銘記你的寶貴意見

意大利《米蘭體育報》報道，保方已決定掛靴，「並會在未來幾天透過他的個人社交媒體宣布」，報道續指，保方與意乙球會帕爾馬仍然有1年合約，但他與這間母會會長Kyle Krause的關係極佳，雙方已協議無條件解約，也意味保方會在這間他自1991年起便加盟受訓、並在1995年作意甲首演的球會結束生涯，可說非常圓滿。有報道指，有沙特阿拉伯球會曾向他開出合約，但他拒絕，堅決在帕爾馬掛靴。

保方1995年便在母會帕爾馬出道。（Getty Images）

保方的29年職業球員生涯中，除了2018/19球季效力巴黎聖日耳門，其餘時間都只在意大利聯賽效力帕爾馬和祖雲達斯，當中他效力最長時間的球會是祖雲達斯，兩度效力共19個球季之多，在正式賽事上陣次數達685次，在球會史上排第2；連2006/07球季祖雲達斯因「電話門」事件降落意乙，他亦隨隊並助球隊翌季以意乙冠軍身份升班，他在「斑馬軍團」自然保持多項紀錄：

保方在祖雲達斯的紀錄：

奪最多主要錦標的球員：21次（10次意甲冠軍、5次意大利盃、6次意大利超級盃）

上陣次數最多的門將：685次

在意甲上陣最多的門將：489次

在歐聯（包括前身歐冠）上陣最多的門將：117次

最長時間在意甲不失球: 974分鐘

最多不失球場數：308場

在意甲最多不失球：296場

在意甲最長連續不失球場數：10場



保方前後效力祖雲達斯20年之久。（Getty Images）

保方1991年開始在帕爾馬受訓，到1995年在一隊出道、征戰意甲，2001年、23歳時離隊轉投祖雲達斯，這一別就是20年；20年後，43歲的他回歸母會，出戰意乙，如今若真的在帕爾馬結束生涯，便是一個跨越年代的圓滿故事。

保方在2006年隨意大利國家隊奪得世界盃冠軍，但至今4屆世界盃，意大利一是在分組賽出局、一是未能打入決賽周。（Getty Images）

而保方生涯的最大成就之一，無疑是2006年帶領意大利國家奪得世界盃，但就未曾隨隊贏得過歐洲國家盃，只在2012年獲亞軍，他不僅曾任意大利國家隊隊長9年（2010至2018年）之久，同時也是意大利國家隊史上上陣次數最多的球員（176次）。保方若結束生涯，也就意味2006年意大利世界盃冠軍陣容正式全員退役，而當中大部份球員，其實早在10年前已掛靴；同時，保方退役也會代表現役球員中，已沒有曾代表意大利出戰世界盃淘汰賽的球員。

2006年世界盃決賽意大利擊敗法國捧盃，當年保方的對手亨利雖然跟保方同齡，但在2012年已掛靴，較保方早11年。（Getty Images）

個人獎項方面，他曾三度獲選歐洲最佳門將、一次國際足協最佳門將、三次國際足協最佳11人、一次歐洲球會最佳球員、13度贏得意甲年度最佳門將、一次意甲最佳球員等等。值得留意的是，他在2017年以39歲之齡，同時獲選國際足協最佳門將、最佳11人和意甲年度最佳門將。

保方當然已是傳奇，但他生涯也有始終未能贏得的錦標，除了歐洲國家盃之外，還有歐聯——他在生涯中曾經三度與祖雲達斯打入歐聯決賽，惟三次都失諸交臂，三次分別敗予AC米蘭（2002/03）、巴塞隆拿（2014/15）和皇家馬德里（2016/17）。