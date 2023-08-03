轉會｜曼聯中場開倉減價求套現　坦赫格欲簽子弟兵幫輕卡斯米路

曼聯今夏暫時簽入兩名新援，分別是門將奧拿拿（Andre Onana）及中場美臣蒙特（Mason Mount），算上附加條款的話，這兩人的轉會費共超過1億鎊。加上被譽為「新夏蘭特」的丹麥新星凱倫（Rasmus Højlund）亦加盟在即，據英國《天空體育》報道，曼聯對其報價高達7200萬鎊——這表示曼聯今夏的增兵費用將超過1.7億鎊。

「紅魔鬼」的增兵計劃仍不僅於此，他們還看中費倫天拿防守中場蘇夫恩岩拉伯特（Sofyan Amrabat），不過由於需要籌集資金及滿足財政公平條款，因此英國媒體稱，他們已決定大減價出售費特（Fred）及雲迪碧克（Donny van de Beek）。



曼聯看中岩拉伯特並不是新聞，著名記者羅曼奴（Fabrizio Romano）早在上月便曾表示過他在紅魔鬼的中場收購名單之中，根據轉會網站Transfermarkt估計，其身價約為3000萬歐元（2581萬英鎊）。

這對曼聯來說當然不是什麼大數目，只不過若收購凱倫成功，曼聯今夏轉會支出便會超過1.7億鎊。據羅曼奴消息指，此前岩拉伯特想要留隊的發言實為誤傳，並指他已同意加盟曼聯，但紅魔鬼並未正式報價，只待雲迪碧克或費特被賣出後，便會盡快求購。

雖然恩師執掌曼聯教鞭，但雲迪碧克在紅魔鬼陣中坐穿冷板的命運似乎未能改變，他上季因受傷只出戰7場英超，可受傷前也大多以後備身份上陣。據英國《每日郵報》報道，曼聯正與皇家蘇斯達討論其轉會事宜，雖然他在2020年從阿積士來投時身價為3500萬鎊，但現在曼聯只要價2500萬鎊。

美臣蒙特加盟，雲迪碧克在陣中的地位又再度下降，離隊機會隨之大增——另一名中場費特也是如此。這名30歲的巴西球員在2018年以5200萬鎊加盟奧脫福，但據英國《Metro》報道，領隊坦赫格（Eric Ten Hag）決意盡快將他賣走，並將定價由1800萬鎊減至1290萬鎊。

雲迪碧克在曼聯一直沒有太多出場機會。（Getty Images）

費特上季是球隊主力之一，全季出戰聯賽比賽35次，僅有兩次入球及兩次助攻。按數據網站《Fotmob》顯示，費特上季在球隊內有3項數據排前3位，分別是搶截次數（第1，場均2.2次）、在對方三閘線區域內奪回控球權（第2，場均0.9次）及犯規次數（第2，場均2.4次）。光看數據似乎並不算太差，然而他不穩定的表現經常遭球迷批評及質疑，已30歲的年齡亦似乎看不到多少進步空間。

費特在曼聯表現不太穩定，不時遭到球迷批評及質疑。（Getty Images）

今次坦赫格想羅致的岩拉伯特，其實早在烏德勒支出道時，兩人便曾共事過，他回憶起當時，感謝該名教頭對他的教導：「那對我很重要，那是我升上一隊後的第二年。他為我度身訂造計劃，問我有什麼長處和想要改進的地方，從第一天起便為我做得十分忙碌，而且他對其他球員也是如此。」

岩拉伯特續說坦赫格會在每場比賽賽後跟他回看錄影，並指出有什麼需要改進的地方：「當時我只有18、19歲，所以有時候我會覺得『啊？又來嗎？』不過現在我回看的時候，便明白到那對我的職業生涯有多重要，我從他身上學到了很多。」

這名今年26歲的摩洛哥中場，足球生涯最出名一幕，莫過於去年卡塔爾世界盃四強面對法國時，狂追基利安麥巴比（Kylian Mbappe）並清脆飛鏟一幕，當時法國總統馬克龍在賽後亦到訪摩洛哥更衣室，並稱讚岩拉伯特是世界盃最佳中場。

岩拉借特在卡塔爾世界盃四強時，因一記清脆攔截而獲大讚。（Getty Images）

除防守外，岩拉伯特的另一長處是傳球，查看數據，他上季的短傳跟長傳成功次數均在費倫天拿隊內排名前列，而且場均長傳成功次數更排在意甲第2，相信能夠更有效地幫助曼聯組織攻勢。

目前曼聯中後場的保護很大程度依靠卡斯米路（Casemiro），他在陣與否對球隊的影響甚大。經過數季的試驗後，球迷們都能看到費特、雲迪碧克跟麥湯米尼（Scott Mctominay）在中場表現確實難擔大旗，所以也不難理解，為何坦赫格會看中這名活力充沛、而且還有一定傳送能力的摩洛哥中場。