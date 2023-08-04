C朗拿度末段追平連續兩場建功　出局邊緣拯救艾納斯出生天｜有片

38歲C朗拿度（Cristiano Ronaldo）寶刀未老，拯救球隊！

在當地時間昨（3日）晚的阿拉伯球會冠軍盃分組賽，C朗在87分鐘頭槌建功，幫艾納斯（Al Nassr）在末段以1：1逼和薩馬雷克（Zamalek），搶得1分，累計以5分次名晉級8強。



在阿拉伯球會冠軍盃C組最後一輪分組賽，沙特的艾納斯對埃及的薩馬雷克。雙方半場互無紀錄，艾納斯在換邊後派新加盟的沙迪奧文尼入替，加強攻力，但薩馬雷克靠12碼在53分鐘破僵局。若維持這個紀錄到完場，勝和負各一的艾納斯將要出局。

在87分鐘，艾納斯從後場組織進攻，由左路進襲，禁區內的C朗接應隊友傳中，一頂入網，幫球隊追成1：1完場。1勝2和的艾納斯得5分，力壓4分的薩馬雷克獲得小組次名，晉級8強，將鬥摩洛哥的拉查體育會。

C朗連續兩場頭槌建功，這位葡萄牙球星在2023年的代表球會及國家隊各項賽事26次，攻入21球。西班牙《馬卡報》報道，C朗今場還打破了一項塵封42年的紀錄，這是C朗生涯第145個頭槌入球，打破西德名宿「轟炸機」武勒（Gerd Müller）的144個頭槌入球紀錄。

根據《馬卡報》的數據，在C朗及武勒之下，史上最多頭槌入球的第3位是皇家馬德里名宿辛迪雅納（Carlos Santillana），他入了125球；而第4位則是巴西「球王」比利，他頂入了124球。