C朗上日本電視台遇尷尬問題　日網民道歉：很抱歉這國家是這樣子

C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯C羅）隨他效力的球會艾納斯造訪日本，他日前登上日本電視台（NTV）受訪，主持的一個問題殺他一個措手不及，雖然這位葡萄牙球星全程展現親切笑容，但這個問題，也引來許多日本網民為C朗抱不平，甚至表示：「很抱歉這個國家是這樣子」。



C朗拿度登上日本電視台的節目《ズームイン!!サタデー》（聚焦！周六）受訪，他全程都表現得非常親切，笑容滿臉，主持人一開始以葡語說「我的爸爸很景仰你，因此訓練腹肌」，也獲C朗豎起姆指讚道：「說得很好！」

主持其後繼續提問，先問道C朗保持健美體態的心得，他也回應道，指最重要是格守健康的生活規律，也要將保持最高水平的健康體態視為優先。

C朗登上日本電視台受訪。（Youtube截圖）

節目其後講到日本棒球巨星「二刀流」大谷翔平，主持向C朗問道：「你知道大谷翔平嗎？」C朗仍然保持笑容，約一秒便回答：「No, no!」而主持則顯得有些驚訝，不過C朗仍然打圓場，道：「在歐洲，我們叫『二刀流』（左右腳皆擅長）做All Package（全能）。」主持細想一會後也道：「C朗就是歐洲的All Package吧！」引得C朗大笑。

這段影片引來日本網民熱烈留言，當中有人留言感嘆：「C朗每次來日本，不是在音樂節目中揈毛巾，就是在不懂棒球的情況下，被問認不認識大谷這種瘋狂的問題」、「C朗、大谷、棒球、足球都很好，但媒體不好」、「起碼問他三笘薰、久保建英和富安健洋吧」、「C朗每次來日本都留下奇怪的記憶呢」。

也有許多網民直接批評電視台和主持，寫道：「請不要浪費這種珍貴的（訪問）機會，就算他知道誰是大谷，你想引伸出什麼故事呢？」、「C朗啊，很抱歉這個國家是這樣子」、「為何能問得出這樣羞恥的問題？」

事實上，C朗的確在日本留下了不少「奇怪的記憶」，當中最令人深刻的，無疑是2015年他登上日本音樂節目《水曜歌謠祭》時，一邊黑臉一邊隨音樂無奈地揈毛巾；另外，他代言日本的健美儀器品牌時，在日本的電視節目上示範一個「健臉器」，咬着儀器搖頭的樣子也惹人發笑，同期還在出席健美品牌活動時，要向小孩子展示腹肌等。

經典的「C朗揈毛巾」，影片標題是「擊敗C朗的男子」：