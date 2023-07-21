C朗拿度慘被迪馬利亞技術性擊倒　艾納斯負賓菲加又輸一場｜足球

C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯C羅）帶領艾納斯繼續出戰熱身賽，面對有迪馬利亞坐鎮的賓菲加，即使C朗戰至末段才被換出，惜他依然未有進賬，更被前皇馬隊友迪馬利亞技術性擊倒，最終艾納斯以1：4不敵賓菲加。



艾納斯（Al Nassr）早前5球大敗予切爾達腳下後，周四（20日）深夜再與賓菲加交手，38歲的C朗拿度當然正選以隊長身份領軍，遇上昔日皇馬隊友﹑35歲的迪馬利亞（Angel Di Maria），兩人賽前相擁示好。

艾納斯友賽遭切爾達大炒5球 C朗拿度：沙特聯賽比美職聯好｜足球

C朗拿度再「說好沙特故事」 靠出位言論延續球王光輝

C朗與迪馬利亞曾在皇馬合作。（資料圖片／Getty Images）

兩名老將上半場末段一次交鋒，成為今仗焦點。迪馬利亞在中場控球，C朗隨即埋身施壓，當C朗嘗試落腳攔截，這名前皇馬隊友似乎早以預判C朗的動作，迪馬利亞輕輕一挑避過，C朗拿度未有放棄，立即再埋身緊纏，迪馬利亞以身位頂住C朗，保護皮球，逼使C朗只好出手推跌對方犯規。

迪馬利亞展示細膩腳法，十分瀟灑，更令到C朗拿度「陀陀擰」，這條片段在網上瘋傳，有網民笑言迪馬利亞這一腳把C朗送回母會士砵亭了。

比賽第二，友誼第一，C朗拿度比賽途中慰問倒地的迪馬利亞。（Getty Images）

瀟灑擺脫C朗，只是迪馬利亞今場的精華之一，他為賓菲加開紀錄一球，同樣展示功架。賓菲加逼甩艾納斯腳下球後，迪馬利亞右路策動攻勢，直線交給隊友再切入走位策應，他在禁區內一控，冷靜地扣過艾納斯守衛，輕鬆挑射攻破艾納斯的大門，23分鐘先下一城，干卡路（Goncalo Ramos）隨後5分鐘梅開二度，加上挪威小將舒爾特普（Andreas Schjelderup）錦上添花。

迪馬利亞瀟灑入球為賓菲加打開紀錄。（Getty Images）

C朗拿度戰至84分鐘才退下火線，可惜他依然未能交出入球或助攻，艾納斯由艾加拿連（Khalid Al-Ghanam）破蛋，最終以1：4落敗。