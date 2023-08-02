沙特轉會｜文尼加盟艾納斯拍C朗攻堅　三贏交易拜仁幾乎收回成本

塞內加爾射手沙迪奧文尼離開拜仁慕尼黑，轉投沙特阿拉伯球隊艾納斯，將會在新球季拍住C朗拿度攻堅。

這筆可說是三贏交易，文尼獲得在歐洲球壇肯定賺不到的巨額薪酬，未來可以花更多錢建設家鄉；艾納斯獲應屆非洲足球先生加盟，對球隊實力及聲望皆有裨益，為C朗找到一位具級數的拍檔；拜仁送走一名不合風格的球員，並收回去年收購的大部分轉會費。



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艾納斯及拜仁慕尼黑宣布文尼轉會，這位31歲塞內加爾射手跟艾納斯簽約4年至2027年，披上10號球衣。英國《BBC》報道稱，艾納斯給予拜仁的轉會費，幾乎可以收回拜仁一年前從利物浦購入文尼的成本。

其他傳媒稱，艾納斯花約3000萬歐元引進文尼，而拜仁去年夏天就以3200萬歐元基本轉會費從利物浦買入文尼。此外，據報文尼在艾納斯的年薪為4000萬歐元，折算為球迷容易理解的周薪，約為65萬鎊。

艾納斯隊長C朗。（Getty Images）

目前效力艾納斯的球星，除了文尼及C朗外，還有中場波索域、施高科芬拿及後衛阿歷士迪尼斯。

文尼去年夏天轉投拜仁，位置上取代羅拔利雲度夫斯基，但這位兩屆非洲足球先生的表現未達預期，38場入12球，而且發生更衣室不和事件，拳打隊友利萊辛尼。

拜仁行政總裁Jan-Christian Dreesen在球會聲明中表示：「我們感謝文尼在過去一季的貢獻。對他而言，這不是輕鬆的一年，他在世界盃前受傷，無法代表塞內加爾參賽，此前他帶領塞內加爾贏得非國盃及出戰世界盃外圍賽。由於長期的缺陣，他在拜仁也無法發揮出我們和他本人所期望的作用。故此，我們一起作出決定，他將會在另一間球會重新開始職業生涯的新一章。」

拜仁教練杜慈在周二也表示，他跟文尼都同意「這是解開這個結的最解辦法」。他說：「我們都認為，不喜歡現在發生的事，但這是最好的方法。有時候，並非每件事都盡如人意。我跟他的關係好好，會一直維持下去。我能夠體會到他的感受，如果發生這種情況，我也不會感到高興。明顯地，我們不能充分發揮其潛能，這是我的責任，在這種特別的情況下，這是解結的最佳辦法。」

已加盟沙特阿拉伯聯賽的球星：

伊蒂哈德（Al-Ittihad）：賓施馬、尼高路簡迪、法賓奴

艾納斯（Al-Nassr）：C朗拿度（今年1月已加盟）、波索域、阿歷士迪尼斯、施高科芬拿、沙迪奧文尼

吉達艾阿里（Al Ahli）：艾度亞文迪、羅拔圖法明奴、馬列斯、辛特麥斯明

希拉爾（Al-Hilal）：魯賓尼維斯、高列巴尼﹑米連高域沙域、馬爾甘

伊蒂法克（Al Fateh SC）：佐敦軒達臣

