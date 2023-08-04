英超轉會｜車路士又向白禮頓埋手　簽新門將與阿列沙巴拿加爭正選

車路士又向白禮頓埋手，雖然求購厄瓜多爾中場摩西斯卡些度（Moises Caicedo）受挫，但傾掂西班牙門將羅拔山齊士（Robert Sanchez）。英國《BBC》報道，這位上季尾在白禮頓失寵的門將會以2500萬鎊投效車路士，與阿列沙巴拿加競爭正選。《BBC》還表示白禮頓預計摩西斯卡些度今夏不會離隊。



《BBC》稱，車路士與白禮頓就羅拔山齊士的轉會達成協議。在艾度亞文迪轉投沙特球會吉達艾阿里後，車路士一直希望補充門將人手。25歲的羅拔山齊士將會跟阿列沙巴拿加競爭正選席位。羅拔山齊士在車路士會遇到很多白禮頓的舊人，例如門將教練賓羅拔士（Ben Roberts），兩人在白禮頓合作過。

羅拔山齊士上季尾失寵，失去正選。（Getty Images）

足球記者羅曼奴披露，羅拔山齊士的轉會費總值2500萬鎊，當中2000萬鎊為基本轉會費，另外500萬鎊為附加條款。

羅拔山齊士本身上季是白禮頓的正選門將，但下半季失寵，被眨後備，遭積臣史迪利取代。羅拔山齊士效力白禮頓5個球季，各項賽事90次上陣，合約到2025年屆滿。

如果問車路士最想簽到哪一位白禮頓球員？答案肯定是21歲的摩西斯卡些度。藍戰士先後出價7000萬鎊及8000萬鎊，皆被白禮頓拒絕。《BBC》報道，白禮頓預計卡些度不會在今夏轉會。

卡些度很大機會留隊。（Getty Images）

卡些度在今年1月一度求去，當時阿仙奴向他伸出橄欖枝，但白禮頓企硬不放人。在3月，白禮頓與卡些度續約至2027年。其他報道稱，白禮頓認為卡些度的身價達1億鎊，相信沒有球會開出這個價格的轉會費。白禮頓亦沒有財政壓力賣人，他們今夏將阿歷斯麥亞里士打售予利物浦，基本轉會費3500萬鎊，若滿足所有附加條款達5500萬鎊。