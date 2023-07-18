意甲｜盧卡古三面不是人　車路士、國際米蘭、祖雲達斯均無容身處

盧卡古（Romelu Lukaku）的轉會鬧劇仍在持續，目前暫時能夠肯定的是，國際米蘭已退出收購行動，他必須回到車路士報到，但同時藍軍遠赴美國之行的名單中，亦沒有他的名字。

意大利傳媒稱祖雲達斯已為他向車路士報價，但斑馬軍團的部分球迷並不歡迎這名比利時國腳，甚至到球會的醫療中心抗議，這使他正處於一個「三面不是人」的尷尬境況。



30歲的盧卡古與車路士、國際米蘭、祖雲達斯三間球會之間的轉會瓜葛堪比一部連續劇，而且目前會朝哪個方向發展仍是未知之數。首先是他不願回到車路士，之前甚至願意自降薪酬以留在國際米蘭，儘管這名前鋒上季各項賽事37場14球的表現不算突出，但資金有限的藍黑軍團一直嘗試向車路士求購盧卡古。

盧卡古曾為留在國際米蘭，而願意自降人工。（Getty Images）

球員看來深愛這間球會，願意降薪留效，球會為了留下球員，在自身有財政問題的情況下，亦願意千方百計籌備資金，務求能交出一個讓車路士滿意的價錢——畢竟盧卡古之前回歸車路士時，身價高達9750萬鎊。

這本是一個情投意合的美好故事，讓車路士看來似是一個棒打鴛鴦的奸角，但這時劇情卻又峰迴路轉：盧卡古似乎變心了！

意大利《天空體育》指，祖雲達斯已向車路士提出收購盧卡古。報道續指，該名比利時前鋒不接聽所有國米隊友及高層的電話，這使他們感到不安及煩躁，這支應屆歐聯亞軍本想把門將奧拿拿（Andre Onana）售予曼聯後，再落實盧卡古的轉會事宜。

報道指盧卡古將希望放在祖雲達斯身上，而且不願接聽任何來自國米的電話。（Getty Images）

在盧卡古態度突變下，國際米蘭退出收購行動。有趣的是，據報祖雲達斯的出價其實跟國米一樣總值4000萬歐元（約3438萬鎊），前者報價為3500萬歐元加500萬附加條款，至於國米的報價則為3750萬歐元加250萬附加條款。盧卡古將離開車路士的希望，全放在祖雲達斯身上。

實際上，祖雲達斯收購盧卡古的前提，是先要將塞爾維亞射手杜辛華荷域（Dusan Vlahovic）出售，因此目前仍處於「十劃未有一撇」的階段，盧卡古亦因此需要先回到車路士報到。早前藍軍被諷美國行在即，但一直未有大軍名單，周二（18日）凌晨車路士終公布名單，並有一張在飛機上的大合照，盧卡古當然不在其中，他與奧巴美揚（Pierre-Emerick Aubameyang）、薛耶治（Hakim Ziyech）目前同為棄將狀態，需留在倫敦自行訓練。

車路士美國行出發前的大合照，列斯占士（Reece James）因身體不適未有隨行，但會在之後與球隊會合。（車路士Twitter）

留在車路士似乎已不可行，國際米蘭憤而離去，盧卡古將未來投注在祖雲達斯身上，不過斑馬軍團的球迷似乎不太歡迎這名比利時人，更何況他曾效力死敵國際米蘭。據英國《Ｍetro》報道，一群祖雲達斯球迷周一聚集在球會的醫療中心外，高呼「我們不想要盧卡古」。

當然影片中參與示威的球迷人數不算多，但國際米蘭與祖雲達斯的死敵關係不容忽視，古達度（Juan Cuadrado）正是很好的例子：他剛從「老婦人」轉投藍黑軍團，在周一亦同樣受到新東家球迷的示威抗議。

古達度為祖雲達斯效力8季，今季較早前曾與國際米蘭起衝突，因此這次轉會受不少球迷反對。（Getty Images）

雖然《米蘭體育報》（La Gazzetta dello Sport）報道，這些國米球迷最終決定接納該名哥倫比亞球員，但相對地以「麻煩友」著稱的盧卡古能否同樣被祖雲達斯球迷接納，則屬未知之數。如今盧卡古的境況，已非「兩面不是人」，而是在車路士、國際米蘭及祖雲達斯均無容身之處，或許他能走的下一步，是接受來自沙特球會希拉爾的最新報價——縱使報道指他已經拒絕。