英超｜車路士美國行在即仍未有大軍名單　兩件事證球隊內亂象持續

曼聯周三（12日）遠赴挪威友賽列斯聯，新兵美臣蒙特（Mason Mount）以出色表現成為球迷之間熱話；另一邊廂，車路士亦將展開美國之行，只是出發在即，仍未公布隨行名單。

與曼聯到處作賽的行程不同，車路士這個夏天的友誼賽行程只集中在美國，五場踢完後便會等到英超開季，因此這份登機名單，對新領隊普捷天奴（Mauricio Pochettino）試陣而言相當關鍵。

這份名單的不確定，來自藍軍陣中仍有數名球員未知去留，加上艾斯派古達離隊後，下任隊長人選亦不知誰屬，以上種種，可說是車路士上季一片亂象的延續。



按車路士官網賽程，他們美國行首戰將會在香港時間下周四（20日）早上，面對「死侍（Deadpool）」Ryan Reynolds出任班主的英乙球會域斯咸，據英國《太陽報》報道，他們將會在4日後出發，但即使是普捷天奴本人，也不知道登機名單上究竟有什麼人。

車路士美國行出發在即，《太陽報》指連領隊普捷天奴也不知道登機名單有什麼人。（路透社）

這當然是比較誇張的說法，但車路士官網至今確實仍未公布美國之行球員名單。外借國際米蘭的盧卡古（Romelu Lakaku）仍未歸隊，普列錫（Christian Pulisic）已到達米蘭接受AC米蘭體測，薛耶治（Hakim Ziyech）與奧巴美揚（Pierre-Emerick Aubameyang）亦盛傳離隊在即——到底這趟長途機，有沒有屬於他們的座位？

車路士去留未明球員：

普列錫（Christian Pulisic，接近加盟AC米蘭）

盧卡古（Romelu Lakaku）

薛耶治（Hakim Ziyech）

奧巴美揚（Pierre-Emerick Aubameyang）



盧卡古與國際米蘭、車路士之間的瓜葛，已佔據體育新聞版面多日，Goal.com周二引述英國《每日電訊報》指，該名比利時前鋒不會按計劃歸隊。雖然盧卡古本人非常希望留在意大利，考慮到國際米蘭的財政狀況，他甚至願意自降人工，亦拒絕來自沙特聯賽的高薪邀約，可是國際米蘭的出價無法讓車路士滿意。

報道指盧卡古不願歸隊，惟國際米蘭的出價未能讓車路士滿意。（Getty Images）

根據早前《每日郵報》的報道，車路士希望賣出的價錢是4000萬鎊，這其實已是一個「蝕到入肉」的交易。要知道這名比利時前鋒兩年前回歸車路士時，他們付出的轉會費是隊史最高的9750萬鎊，上季盧卡古還被借到國際米蘭；然而據Goal.com報道，國際米蘭最新一次報價為2500萬鎊，恐怕藍軍接受這個條件的機會不大。

與冬天時瘋狂買人相反，車路士這個夏天轉會窗進行大規模清洗，目前已賣走的球員有6人，合約結束以自由身離隊的有4人。換句話說，即使不計外借及借用期滿的球員，亦已有10人離開藍軍，當中包括不少過往幾季的主力，例如夏維斯、高華錫及美臣蒙特。

已離隊球員：

夏維斯（Kai Havertz）

美臣蒙特（Mason Mount）

高華錫（Mateo Kovacic）

高列巴尼（Kalidou Koulibaly）

艾度亞文迪（Edouard Mendy）

羅夫度斯卓克（Ruben Loftus-Cheek）

簡迪（N'Golo Kanté）

艾斯派古達（César Azpilicueta）

巴卡約高（Tiemoue Bakayoko）

艾度巴巴（Baba Abdul Rahman）

大衛達曹科芬拿（David Datro Fofana，外借）

祖奧菲歷斯（Joao Felix，租用期滿）

薩卡利亞（Denis Zakaria，租用期滿）



隊長艾斯派古達為約滿離隊，他離開後車路士的隊長臂章究竟該由誰來接任，普捷天奴仍未有答案。上周五（7日）出席來到藍軍的第一個記者會時，普捷天奴已被問到這個問題，「新隊長？首先我們要先確定陣容，然後我要了解全部球員，我想我要親身感受一下他們的責任感、形象和個人風格。」

艾斯派古達離去後，隊長一位暫時懸空。（Getty Images）

據《每日郵報》報道，藍軍已經指定23歲的列斯占士（Reece James）為下任隊長，消息真偽暫未可知，目前藍軍陣中確實缺乏一名有領導力的隊長人選，畢竟最具領袖風範的泰亞高施華（Thiago Silva）已經38歲。

此外英國《每日鏡報》在周一的報道指出，列斯占士父親在接受一個名為「The Beautiful Game podcast」的Youtube頻道訪問時，透露兒子有意成為車路士的隊長，「他是一名頂級的球員，所以我肯定有很多球會想羅致他，但目前我看不到有任何轉會跡象。他是一名車路士球員，除非車路士想賣走他，否則這不會改變。」