夏維斯投阿仙奴成車路士17年來第8人　藍變紅球員逐個捉｜轉會

阿仙奴完成今夏第一簽，據英國《天空體育》報道，夏維斯從車路士轉投兵工廠，轉會費為6500萬鎊，是藍軍今夏落實離隊的第5人。

近年不時傳出有球員直接從車路士轉投阿仙奴，夏維斯是近17年來的第8人。



今年24歲的夏維斯（Kai Havertz），2020年從利華古遜加盟車路士時，身價為7500萬鎊，雖然今次藍軍「蝕住放」，但此子去季擔任前鋒表現平平，雙方有意分手，所以今次轉投阿仙奴，算是三贏。

若不計算借將，他是繼簡迪（N'Golo Kanté）、高列巴尼（Kalidou Koulibaly）、高華錫（Mateo Kovacic）及艾度亞文迪（Edouard Mendy）後，車路士在這個夏天轉會窗離隊的第5名球員。

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夏維斯上季表現不甚理想。（Getty Images）

班主托德波里（Todd Boehly）入主車路士後銳意買人，如今清走部分球員也不難理解。夏維斯是次加盟同為倫敦球會的阿仙奴，讓人想起過往有不少球員皆從藍軍轉投兵工廠。翻查資料，過去17年，車路士一共賣過8名球員去阿仙奴，幾乎每兩季便有1人；相反從兵工廠轉投至藍軍的，英超時代僅有艾殊利高爾（Ashley Cole）及基奧特（Olivier Giroud）。

作為同市球會，但車路士與阿仙奴之間敵對氣氛不算熾熱，昔日摩連奴（José Mourinho）和雲格（Arsène Wenger）仍為兩軍領隊時的口水仗，已屬英超的經典回憶之一。

雲加（左）與摩連奴往年每逢賽事便會大打口水仗，但車路士與阿仙奴在轉會市場上其實卻合作不少。（Getty images）

2006年：加拿斯（William Gallas）

加拿斯是英超年代第一個從車路士轉投阿仙奴的球員。他曾為藍軍效力5季，是首次「摩三季」前兩季的主力球員，亦隨車路士於2004至2006球季連奪兩屆英超。他於2007年轉投阿仙奴，穿上10號球衣之餘，也接過亨利（Thierry Henry）的隊長臂章。不過他效力兵工廠4季後，再於2010年加盟北倫敦死敵熱刺。

加拿斯是英超時代第一個從車路士轉投阿仙奴的球員。（Getty Images）

2007年：迪亞拉（Lassana Diarra）

這名前法國國腳最為人熟知的經歷是在皇馬時期，但其實他在勒弗哈爾（Le Havre）出道僅一季後便加盟車路士，不過效力兩季期間，各項賽事合計上陣30次，披甲次數不多。其後他轉會至阿仙奴，但僅半季便轉投樸茨茅夫，在兵工廠各項賽事出戰次數只有13次。

拉斯迪亞拉離開車路士後，曾為阿仙奴短暫效力過半季。（Getty Images）

2011年：班拿約（Yossi Benayoun）

班拿約是一名效力過傳統「Big 4」其中3支球隊的球員，他在2010年夏天從利物浦轉投至車路士，2011年被外借至阿仙奴1季，期間他在車路士隨隊奪得2012/13球季的歐霸冠軍。

班拿約在利物浦效力期間較為人熟知，加盟車路士後，以借將身份踢過阿仙奴一季。（Getty Images）

2015年：施治（Petr Čech）

說到由車路士加盟阿仙奴的球員，相信最多人想起的是捷克門將施治。施治在史丹福橋由2004年效力到2015年，11個球季裏協助藍軍贏得多項錦標後，2015年轉投阿仙奴。雖已步入生涯晚期，但他仍表現穩定，助兵工廠奪得2016/17年足總盃冠軍。

說到從車路士轉會阿仙奴，施治應會是許多球迷想起的球員。（Getty Imaegs）

2019年：大衛雷斯（David Luiz）

大衛雷斯生涯曾兩度為車路士效力，並在2019年加盟阿仙奴，由於當時隊中有另一名小將古安杜斯（Matteo Guendouzi），亦為爆炸頭髮型，因而被部份香港球迷稱為「大爆」和「細爆」。

大衛雷斯（左）與古安杜斯（右）同為爆炸頭，因而被部份香港球迷合稱為「大細爆」。（Getty Images）

2020年：韋利安（Willian）

韋利安在2013年加盟車路士後，為藍軍效力7季，2020年轉會阿仙奴，僅一季後轉戰巴甲，至剛過去的2022/23球季回歸英超，加盟同為倫敦球會的富咸。

韋利安後來亦為另一間倫敦球會富咸效力。（Getty Images）

2023年：佐真奴（Jorginho）

這名意大利國腳曾以主力中場身份，助藍軍贏得2020/21年歐聯冠軍。車路士去季成績一蹶不振，他在季中轉會至阿仙奴時曾被稱為「黐冠」，雖然最終與英超冠軍擦身而過，，但至少獲得歐聯參賽資格。