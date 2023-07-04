普捷天奴車路士履新　一句「近15年最偉大英格蘭球會」惹熱議

普捷天奴（Mauricio Pochettino）7月1日正式接任車路士領隊後，周一（3日）首次帶領球隊操練，並為球隊錄製一條15分鐘的訪問影片。

他在訪問中大讚新東家歷史悠久等等，實屬預期之中，不過他一句「車路士是近15年最偉大的英格蘭球會」，立即引來網民熱議，也成為各體育媒體的新聞標題。



經歷杜慈（Thomas Tuchel）被炒、樸達（Graham Potter）和林柏特（Frank Lampard）接任後頻頻落敗的混亂時期，車路士去季最終以12名完成聯賽，自1995/96球季後首次以「下半版」成績完季，堪稱近年最令球迷失望的一季。

樸達去年9月接掌車路士教鞭，但執教成績一直遭到批評。（Getty Images）

普捷天奴7月1日履新，並接受了球會訪問，他在訪問中客套地大讚新東家：「能夠成為車路士一份子是一種榮幸。我很了解車路士，這是世界上最偉大的球會之一，所以我很容易就決定來這裏執教。」

不過訪問影片開始不久，便迎來最具爭議一段，他形容車路士是「近10年、12年、15年最偉大的英格蘭球會」，不少網民隨即於網上貼出他們今季的窘態，這一句話也成為ESPN、天空體育等各大體育媒體的報道重點。

翻查車路士近15個球季戰績，曾經贏得3次英超、1次歐聯、1次歐霸、4次足總盃、1次聯賽盃、1次超級盃和1次世界冠軍球會盃，稱得上戰績赫赫，然而相較於曼城近年的盛況，說是「近15年最偉大球會」，不免有點誇大，畢竟曼城同期七奪英超，又贏得1次歐聯、3次足總盃和6次聯賽盃，剛過去的2022/23球季，更達成英格蘭史上第2次三冠王壯舉。

普捷天奴亦於訪問中提到，對球隊陣容變得年輕感到興奮。車路士經歷近兩個瘋狂的轉會窗，今夏開始清洗舊將，截至目前為止，已送走夏維斯（Kai Havertz）、高華錫（Mateo Kovacic）、高列巴尼（Kalidou Koulibaly）、艾度亞文迪（Edouard Mendy）、羅夫度斯卓克（Ruben Loftus-Cheek）、簡迪（N'Golo Kanté）和巴卡約高（Tiemoue Bakayoko）。雖然球隊仍花費9700萬歐元買入尼干古（Christopher Nkunku）及尼高拉斯積遜（Nicolas Jackson），但相比高達1億5600萬歐元的轉會收入，藍軍暫時有5900萬歐元入帳，在新班主托德波里（Todd Boehly）麾下實屬罕見。

車路士今個夏天轉會窗放走不少舊將，高華錫是其中之一。（Getty Images）

過往執教熱刺時，普捷天奴的球隊傾向進攻，他認為球隊要盡快展現出鬥心，「我很了解英超聯賽，也很了解車路士的文化代表什麼。我們的球迷會為球隊將嘗試重返勝軌而感到興奮。我們要成為一支團結、心繫球會及球迷的球隊，為會徽奮戰至最後一刻。這也是最重要的一點，球迷需要感覺到所有球員都盡全力參與比賽，球員為球會奮戰至死。」

現時51歲的普捷天奴，執教最長時間的球會為熱刺，當時亦是熱刺近年成績最好的幾年，他們曾在2018/19球季殺入歐聯決賽，但不敵利物浦奪得亞軍。