英超轉會｜車路士複製摩納哥中堅組合　一人受傷加速迪沙斯來投

撰文：顏銘輝
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多間英國傳媒報道，車路士與摩納哥就法國中堅阿素迪沙斯（Axel Disasi）的轉會達成協議，轉會費為4500萬歐元。這是車路士一年內向摩納哥購入的第二名中堅，他們在冬季轉會窗以3800萬歐元簽入班洛特巴迪亞舒尼。
車路士陷入中堅傷兵潮，韋斯利科芬拿今月中膝部受傷，要接受十字韌帶手術，需要養傷數月，加上班洛特巴迪亞舒尼亦養傷，要在英超開季才能復出。車路士目前無傷病的中堅有老將堤亞高施華、杜利奧查洛巴及高韋特。

英國《BBC》、《衛報》等傳媒報道，車路士已經同意以4500萬歐元收購摩納哥中堅迪沙斯。這位25歲法國國腳可以擔任右中堅，在韋斯利科芬拿受重傷下，他的加盟十分重要。《衛報》表示，因為科芬拿受傷，才令車路士不得不羅致新中堅，迅速地跟摩納哥開展轉會談判。

車路士如此快手傾掂迪沙斯，相信跟體育總監史超活（Laurence Stewart）有關係。車路士去年10月宣布請到史超活，他在今年2月正式上任。加盟車路士前，他在摩納哥效力超過兩年，曾任職招募及發展部主管以及技術總監。

在史超活正式上任前，車路士在今年1月已從摩納哥以3800萬歐元簽入班洛特巴迪亞舒尼，加上即將來投的迪沙斯，藍戰士在一年內簽入了摩納哥的一對主力中堅組合。

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