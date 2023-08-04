韋斯咸收阿仙奴1億鎊卻零買人　傳莫耶斯與新技術總監不和｜英超

離英超開季尚有一星期，由豪門勁旅到升班馬，今季20球隊之中，只有韋斯咸一隊沒有增兵。這支應屆歐協聯盟主雖然手握出售迪格蘭賴斯後獲得的1億鎊資金，但遲遲未羅致到目標新兵，求購禾特普斯及哈利馬古尼遭拒。英國《衛報》披露，領隊莫耶斯（David Moyes）與新任技術總監史泰登（Tim Steidten）意見不合，前者希望羅致有英超經驗的球員，後者就傾向其他歐洲聯賽的球員。



莫耶斯上季帥位危危乎，但最後贏到歐協聯冠軍，獲得歐霸盃資格。（Getty Images）

看看英超20隊今夏的轉會動向，韋斯咸仍未簽到一名新兵，就算是自由身或借用也沒有。韋斯咸上季贏得歐協聯冠軍，又將迪格蘭賴斯售予阿仙奴，獲得1億鎊資金，相信財政狀況不是問題。

賴斯的離開為母會韋斯咸帶來豐厚的轉會費。（Getty Images）

《衛報》報道，莫耶斯與史泰登在增兵方向上意見相左。史泰登是韋斯咸的新任技術總監，7月上任，主管球員招募策略及球探部門，與莫耶斯及體育總監馬克盧保一起處理足球事務。史泰登之前在利華古遜及雲達不來梅都負責過類似的崗位。

韋斯咸今夏請了來自德國的史泰登為技術總監，負責買人事宜。（韋斯咸官網）

莫耶斯視修咸頓中場禾特普斯為賴斯的接班人，渴望得到這位英格蘭死球專家。修咸頓為禾特普斯標價4000萬鎊，但史泰登不願開價超過3000萬鎊，並建議在其他歐洲聯賽尋找較便宜的人選。莫耶斯希望新兵會有英超經驗，但史泰登不想這位28歲球員付出太高轉會費。

莫耶斯心儀禾特普斯，但史泰登不願意開太高價錢。（Getty Images）

報道稱，莫耶斯仍有可能說服韋斯咸達成這宗轉會，他們可以將24歲中場費恩唐尼斯（Flynn Downes）加入禾特普斯的交易，但此刻談判停滯不前。韋斯咸在尋找賴斯接班人上處處碰壁，求購富咸的祖奧包連夏及車路士的干拿加歷查失敗，而羅致麥湯米尼就遭曼聯索價4500萬鎊。在英超以外的人選，史泰登推薦摩納哥的尤索夫科芬拿，但莫耶斯對此人有保留。

史泰登推薦摩納哥的法國中場尤索夫科芬拿。（Getty Images）

《衛報》表示，幾位內部人士皆形容韋斯咸的狀況為一團糟。球會有可能毀掉歐協聯奪冠建立的聲譽，而且遲遲未能增兵，令人們再次懷疑莫耶斯的未來。上季，多次傳莫耶斯帥位不保，但董事局一直支持他。若果韋斯咸新球季開局不順，莫耶斯將面臨很大壓力。一直買不到新防中，亦令球會內部的挫敗感日增。防中以外，莫耶斯正尋找新中堅，但上周曼聯拒絕了韋斯咸對哈利馬古尼的2000萬鎊報價。