曼聯前隊長馬古尼又做主角　送禮後將功補過　坦赫格淡然回應

英超開鑼在即，曼聯迎來最後一場季前賽，這場依舊派出不少副選，前隊長哈利馬古尼（Harry Maguire）擔任正選卻再度「孭鑊」，幾乎成為球隊輸波罪人，幸在完場前將功補過，主帥坦赫格賽後直斥失球是「愚蠢」。



哈利馬古尼近季不時在後防出現「蝦碌」鏡頭，其後逐漸失去正選位置，連隊長臂章都被褫奪，上星期對多蒙特一仗，更被新同事奧拿拿（Andre Onana）鬧爆，馬古尼在陣中的地位大不如前。

曼聯在愛爾蘭都柏林友賽對畢爾包，即使馬古尼正選上陣，隊長臂章卻落在湯希頓（Tom Heaton）身上。上半場29分鐘，馬古尼又發作，一次後場組織中，被兩名對方球員包夾，情急下交失波，畢爾包隨即反擊，並由尼高威廉斯（Nico Williams）建功。馬古尼送禮後，再度做出其招牌的撥頭髮動作。

根據現場球迷在Twitter上的說法以及Give Me Sport報道，愛爾蘭都柏林的曼聯球迷在半場時為馬古尼送上噓聲，以抗議這名前隊長的糟糕表現。

哈利馬古尼今場再次在後場犯下致命錯誤導致球隊失球。（Getty Images）

馬古尼末段猶如客串前鋒，在對方禁區展示制空力，補時階段以頭鎚二傳予法真度柏利斯迪（Facundo Pellistri）建功，結果成功把握踢多一人的優勢，以1：1逼和畢爾包。

賽後曼聯領隊坦赫格（Erik ten Hag）接受曼聯官網訪問時，形容該次失球十分「愚蠢（stupid goal）」，「不過我們展示出一支球隊所需要的個性，這正是我們在球季裏需要的事情。我們直至比賽完結前都沒有放棄。最後我們將比數扳平，我認為這是合理的賽果。」他又形容這是一個美好的周末，因為加上周六（5日）面對朗斯的比賽，球隊兩次落後在先，但最後都沒有落敗。

法真度柏利斯迪在補時階段射入扳平一球。（Getty Images）

馬古尼今場固然成為比賽主角，不少球迷在Twitter上為他抱不平，「看到有這麼多『球迷』向哈利馬古尼喝倒采令我覺得嘔心和尷尬。是的他又犯錯了，但你不能噓自己的球員，就是這麼簡單」、「沒有人強逼你喜歡一名球員，但如果你噓一名穿着己隊球衣的球員，那麼你就是一把兇器」。

雖然將功補過，但坦赫格賽後並沒太多地提及他，哈利馬古尼在曼聯的時光也似乎正在走向盡頭。據《曼徹斯特晚報》報道指，紅魔鬼意欲將他與麥湯米尼（Scott Mctominay）出售，韋斯咸則希望以6000萬鎊將兩人羅致。後者剛將中將核心迪格蘭賴斯（Declan Rice）以1.05億鎊放走，正需補強陣容，馬古尼與麥湯米尼目前都非曼聯常規正選，紅魔鬼今季已有三宗價值不菲的收購，因此將這兩人放走亦是合理做法。