曼聯新門將奧拿拿友賽被半場笠死　後連轟3球反勝　新兵凱倫亮相

曼聯經歷一輪海外熱身賽後回歸主場迎戰法國球隊朗斯，賽前更有新中鋒凱倫（Rasmus Hojlund）亮相，不過新加盟門將奧拿拿加盟後首次因輕出失守被對手半場笠入，幸好易邊後大舉反擊，最終以3：1反勝對手。



曼聯今場排出強陣出擊，拉舒福特、安東尼及加拿祖聯袂攻堅，中場有般奴費蘭迪斯及美臣蒙特從後支援，中堅華拉尼更倒戈母會。

奧拿拿今仗因為輕出被對手半場笠入。（Getty Images）

戰至15分鐘，般奴交出美妙過頭波，加拿祖再傳中，可惜蒙特大好機會未能建功。5分鐘後，加拿祖再傳波給蒙特，後者遠柱起腳省中人出界。曼聯大好形勢下竟在22分鐘落後，門將奧拿拿加盟後首次因輕出失守，被朗斯單箭頭蘇度卡在半場笠入，朗斯半場領先一球。

美臣蒙特今仗屢失戎機。（Getty Images）

紅魔在易邊後大反擊，11分鐘內連轟3球，先有安東尼妙傳予拉舒福特施射省中人入網，其後安東尼再接應加拿祖傳中射入。至58分鐘一次死球攻勢，拉舒福特頂中卡斯米路彈入，以3：1反勝朗斯。

拉舒福特、加拿祖及安東尼今場合作攻堅，表現理想。（Getty Images）

與此同時，曼聯完成今夏第3簽，從阿特蘭大簽入20歲丹麥前鋒凱倫，據報轉會費為7200萬鎊。

凱倫與曼聯簽約至2028年，成為新正選中鋒。他今仗友賽朗斯前亦有走出草地舉起球衣，與球迷打招呼。不過，他早前在阿特蘭大的季前集訓受輕傷，需要數星期來回復比賽狀態。

中鋒凱倫正式官宣加盟曼聯，即在奧脫福亮相。（Getty Images）

這名20歲的丹麥國腳表示：「我從小就是這家偉大球會的球迷，早已經不是秘密，我夢想成為一名曼聯球員走出奧脫福。我對有機會將夢想變成現實感到無比興奮，決心回報球會對我的信任。」