世大運港隊獎金｜賽馬會優秀運動員奬勵共派375萬　張家朗收75萬

「賽馬會優秀運動員奬勵計劃」向在比賽中表現優秀的運動員提供現金奬勵，計劃涵蓋的大型運動會包括成都第31屆世界大學生夏季運動會。港隊在今屆世大運勇奪4金1銀7銅12面獎牌，該奬勵計劃會發放375萬獎金，其中獲得兩金的張家朗相信會得到75萬港元獎金。



根據「賽馬會優秀運動員奬勵計劃」，在世大運贏得個人項目金牌的運動員會獲得50萬，銀牌及銅牌分別得25萬及10萬。團體項目方面，金牌會得100萬，銀牌及銅牌分別得50萬及20萬。

張家朗先在個人賽摘金，之後再為港隊在團體賽再贏金牌。（香港大專體育協會圖片）

張家朗在男子花劍個人奪金，獲50萬獎金，再跟3位隊友蔡俊彥、李逸朗及吳諾弘在花劍團體賽贏得金牌，假設4人平均分配100萬獎金每人得25萬，張家朗在今屆世大運的兩金成績幫到他獲得「賽馬會優秀運動員奬勵計劃」下的75萬獎金。

許得恩在太極劍贏得金牌，再在太極拳得銅牌。（香港大專體育協會圖片）

獲得獎金第二多的港隊代表是武術的許得恩，他在男子太極劍摘金，再在男子太極拳得銅牌，兩項合共得60萬。接着是獲得女子重劍個人金牌的佘繕妡，得到50萬。

此外，獲得一金一銅的蔡俊彥估計有35萬獎金，在乒乓球女團及混雙銅牌杜凱琹料得14萬。

港隊世大運獎牌列表，（）內為「賽馬會優秀運動員奬勵計劃」獎金：

男子花劍個人金牌（50萬）：張家朗

男子花劍個人銅牌（10萬）：蔡俊彥

男子花劍團體金牌（100萬）：張家朗、蔡俊彥、李逸朗、吳諾弘

女子重劍個人金牌（50萬）：佘繕妡

男子太極劍金牌（50萬）：許得恩

男子南拳銀牌（25萬）：劉子龍

男子太極拳銅牌（10萬）：許得恩

女子槍術銅牌（10萬）：沈曉榆

女子團體銅牌（20萬）：杜凱琹、蘇慧音、林依諾、吳詠琳、李凱敏

混合雙打銅牌（20萬）：何鈞傑、杜凱琹

男子單打銅牌（10萬）：高城熙

混合雙打銅牌（20萬）：黃澤林、王康怡