世大運總結｜中國隊主場之利狂掃103金獎牌榜居首 張雨霏獨取9金
撰文：普利森
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在中國成都舉行的世界大學運動會今日（8日）閉幕，港隊以4金1銀7銅完成今屆賽事，創下歷屆最佳成績。
擁有主場之利的中國隊，狂掃103金40銀35銅，在獎牌榜榜首大幅拋離次席的日本隊，成為今屆的大贏家。澳門隊今屆的金牌數字，更與美國隊看齊。
世大運2023港隊總結｜張家朗兩金許得恩一金一銅 獎牌總數破紀錄
一連13日的成都世大運進入煞科日，決出今屆賽事的最後一面金牌，匈牙利與意大利爭奪男子水球冠軍，但對獎牌榜形勢沒有太大影響。
擁有主場之利的中國隊，派出411名運動員參賽，其中游泳項目成為大戶，一共贏得18面金牌，而當中一半是來自東京奧運游泳兩金得主張雨霏，她個人獨取9面金牌。跳水（15金）﹑武術（11金）及田徑（10金）也獲得雙位數金牌數字，中國隊總共贏得103金，獨取接近4成項目的金牌，比獎牌榜次席的日本隊多出82面金牌，以壓倒性姿態排在獎牌榜榜首。
除了港隊創下史上佳績，中華台北與澳門隊皆有不俗表現，中華台北隊摘下10金17銀19銅，在獎牌榜排第8位，戰績僅次有主場之利的2017年世大運。澳門隊亦拿下1金3銀3銅，全數獎牌也是來自武術，其中黃心妍在女子南拳及南刀取得1金1銅。
有趣的是，澳門的金牌數字與美國看齊，美國的唯一一面金牌來自游泳，積臣鍾斯（Jackson Jones）在男子200米背泳為美國隊取得零的突破，遠比不上上屆21金的成績。
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