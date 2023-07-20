網球｜張帥爭議球遇不公含淚退賽　匈牙利主場球手贏波輸品

中國網球女將張帥日前在布達佩斯出戰WTA匈牙利大獎賽，卻在首圈遇上不公平的待遇，這名34歲中國球手對主場的杜芙，首盤與球證因一個爭議球爭辯數分鐘，而對手更上前抹去球印，令張帥十分委屈，最後退賽收場。張帥事後在社交網站發文直呼冤屈，不少球手亦在網上聲援她。



世界排名第45位的張帥，以2號種子身份出戰WTA匈牙利大獎賽，首圈與主場球手杜芙（Amarissa Tóth）碰頭。戰至首盤局數5：5時，張帥一記底線抽擊，司線員表示出界，球證親自走到邊界，依然維持原判，但明顯看到線上有球印，所以張帥憤怒得揮拍發洩，然後繼續與球證爭論，球證堅持己見。

當張帥據理力爭時，杜芙竟走向邊線，用腳掃走球印，看台發出零星的歡呼聲，張帥隨即高呼：「留低個印！」張帥對對手的行為大為不滿，多次問：「為什麼？」再三向球證投訴，再問：「為何她（杜芙）可以這樣做？」杜芙回應：「因為你在找麻煩。」張帥繼續投訴，球證依然是無動於衷。

張帥遇到不公平的對待，加上對手的行為，張帥深感委屈，哭成淚人，其後決定自行退賽。當張帥與球證及杜芙握手後離場，不戰其勝的杜芙竟然隨即高舉雙手慶祝，在場的主場球迷更報以掌聲。

今次張帥事件隨即在網上流傳，大部分網民也是站在張帥一邊，直言杜芙及球證的做法醜陋，更有不少球迷在Instagram攻擊杜芙，逼使這名匈牙利球手改成私人賬號，先避一避風頭。不少女子球手亦發文聲援張帥，包括拉丹露域（Kristina Mladenovic）﹑嘉西雅（Caroline Garcia）﹑卡莎堅娜（Daria Kasatkina），湯珍奴域（Ajla Tomljanovic）直言張帥在這種的情況下，依然與球證及對手握手，可見她的球品。

張帥賽後深深不忿，透過社交網站發文再表不滿，指球證的判決刷新她的三觀，並直言球員很難做，「所有的努力在訓練中可能都是錯誤，尤其是當你設定的擊球目標是接近線，甚至是觸碰到了線，依然會被叫OUT…..比賽結束後很多球員給我信息好溫暖，我愛你們那些支持我和愛我的男孩、女孩們！謝謝你們的仗義執言，我們做球員真的很難，就連把球給球童都要當心，稍微大力一點就會被罰款，球拍落手速度和力度稍大也會收到罰單，罵人更不可饒恕。被欺負了還只能忍，你不忍說你沒涵養，你發火吧說耍大牌，我就想問問民間高手教教我遇到這種情況怒還是不怒。」