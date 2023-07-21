網球｜張帥委屈退賽　匈牙利主場球手遭橫掃出局後拍片致歉

中國網球女將張帥早前在WTA匈牙利大獎賽首圈遇上不公平待遇，與球證爭論的同時，更遭對手毀屍滅跡，抹去地上的球印，最終委屈落淚及退賽。

在主場贏波輸品的匈牙利球手杜芙，次圈不敵烏克蘭球手出局，其後拍片向張帥道歉，直言無意傷害對方，並指當刻被勝利沖昏頭腦，才做出不當行為。



張帥以2號種子身份出戰匈牙利賽。（資料圖片／Getty Images）

WTA匈牙利大獎賽首圈，2號種子﹑中國球手張帥對主場的杜芙（Amarissa Tóth），張帥在首盤一次爭議球，網球落在邊線被認定是出界，球證維持原判，當兩人在爭論時，杜芙走向球印並用腳抹去，張帥隨即問對方為何這樣做。

張帥投訴依然無果，球證無動於衷，加上對手的行為，張帥深感委屈，決定自行退賽。當張帥與球證及對手握手後，杜芙竟然高舉雙手慶祝，影片在網上瘋傳，一面倒抨擊這名匈牙利女將。

網球｜張帥爭議球遇不公含淚退賽 匈牙利主場球手贏波輸品

張帥決定退賽後，杜芙更高舉雙手慶祝。（Twitter截圖）

杜芙在次圈鬥烏克蘭球手班德爾（Kateryna Baindl），以局數3：6及1：6落敗，這名烏克蘭球手為張帥爭一口氣，並公開支持對方，「我希望張帥的心情有改善，並盡快在網球場看到她，她是一個受人尊重的球手，我從她身上學習不少，我們無論如何也要互相尊重。」班德爾的言論明顯就是向着杜芙。

班德爾擊敗杜芙後，再公開支持張帥。（資料圖片／Getty Images）

「無意傷害張帥」

當杜芙出局後，匈牙利大獎賽社交網站上載一條短片，杜芙親自回應早前的風波，表示想不到自己首場WTA勝仗就惹起軒然大波，她首度為事件致歉，並稱無意對張帥做出不敬行為，「我十分尊重張帥，我從無半點傷害及不尊重對手的意圖，而我的賽後慶祝是不恰當，我對此向她道歉，我當時被勝利及情緒帶着走，我不希望以這種方式取勝，希望未來有機會與張帥見面並解釋一切。」