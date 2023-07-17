溫網｜謝淑薇夥捷克拍檔女雙封后創歷史　一口氣連贏兩大滿貫

中華台北球手謝淑薇與來自捷克的史翠高娃，曾在2019年的溫布頓網球賽女雙決賽合作封后，後者懷孕後宣布掛拍，兩人在今年溫網重組，想不到愈戰愈勇，一口氣殺入決賽，並力克3號種子組合，相隔4年再度高舉溫布頓錦標，亦是謝淑薇第4度稱霸溫網。



艾卡拉斯在扣人心弦的男單決賽封王後，女雙決賽緊接在中央場上演，台灣的謝淑薇夥拍捷克球手史翠高娃（Barbora Strycova），與3號種子肯特（Storm Hunter）／梅頓絲（Elise Mertens）組合爭冠。

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謝淑薇與史翠高娃再度合作出戰溫布頓女雙。（路透社）

謝淑薇與史翠高娃同樣年屆37，這對組合經驗老到，即使開賽早段落後一個發球局，同樣未有自亂陣腳，打破對方發球局追平，這對台／捷組合最後一局施壓，雙方6度打成「刁時」，最終成功破發，以局數7：5先拔頭籌。雙方次盤都曾經互相破發，台／捷組合最後一局再發力，取得關鍵的破發分，結果以局數6：4奠定勝局，直落兩盤擊敗對手封后，除了是她們第二度合作捧盃外，這對台／捷組合亦成為史上年紀最大的大滿貫女雙冠軍。

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史翠高娃的童話結局

謝淑薇與史翠高娃合作創歷史外，這個冠軍亦有另一意義，史翠高娃賽後表示：「這是美好的童話一樣，因為這是我最後一次參賽溫布頓，我不能要求一個更好的結局，我非常﹑非常﹑非常高興，我們4年前贏過一次，如今我已是母親，令到這個冠軍更特別。」

史翠高娃在2021年懷孕，並在5月宣布掛拍，但這名捷克球手在今年3月回歸，再與老拍檔謝淑薇聯手，全靠她一個短訊才促成兩人二度合作，「上年我向淑薇發短訊，我說：『不如試吓打溫布頓，我想再感受氣氛。』她一口答應，然後我們竟然贏得冠軍，這是非常瘋狂！」

史翠高娃以冠軍告別溫布頓，是個童話般的結局。（Getty Images）

謝淑薇繼早前夥拍中國球手王欣瑜稱霸法網女雙後，如今再在溫布頓贏冠軍，一口氣連奪兩項大滿貫雙打錦標，生涯累積6座大滿貫女雙錦標，亦是第4度溫布頓封后。

37歲的謝淑薇坦言，享受場上每一刻是致勝之道，「我（對成績）沒有預期太多，這點幫助很大。我喜歡在場上的自由，當我有計劃後，就清晰地執行，我十分享受，而我們做到了。」

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