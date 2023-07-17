溫網｜祖高域與追平費達拿8冠紀錄擦肩　狂讚艾卡拉斯：毫無破綻

距離歷史性的第24個大滿貫錦標﹑追平費達拿在溫布頓的8冠紀錄，祖高域（Novak Djokovic，又譯德約科維奇／喬科維奇）只差一步，可惜與艾卡拉斯激戰4小時42分鐘後，飲恨而回。面對年輕的「新球王」，36歲的祖高域賽後直言甘拜下風，並對艾卡拉斯有極高的評價。



艾卡拉斯首度稱霸溫布頓。（Getty Images）

祖高域力爭第8度稱霸溫布頓，最後一關遇上西班牙「一哥」艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）。這名36歲塞爾維亞名將曾經領先一盤，艾卡拉斯隨後發力連取兩盤，即使祖高域第四盤扳回一城，可惜在決勝盤再被破發後，隨即大發雷霆，將球拍怒擲向網前的柱子，整塊球拍變形，其後以局數4：6飲恨，與生涯第24個大滿貫錦標擦身而過。

4連冠的祖高域，直至溫布頓今年決賽，他已經累積34場連勝，同時打破費達拿﹑拿度﹑祖高域及梅利的壟斷，成為20年來在「四大天王」以外首人稱霸溫布頓男單。

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面對艾卡拉斯，祖高域陷入苦戰。（Getty Images）

祖高域笑言以為在泥地或硬地遇上艾卡拉斯才有麻煩，想不到今年在溫網是完全另一個故事，但他依然對自己今年及生涯的成績而自豪，「我當然不希望在如此激烈的一仗中落敗，或許我在明早就會為此感到自豪，但我也需要感恩，在重要的賽事﹑在最大的場地出戰，是我們一直努力的原因，我感恩生涯上有過很多美好的戰役，今仗只是其中之一，而我是輸在一個發揮更佳的球手手上，我希望我會以更強的姿態回歸。」

祖高域無緣溫布頓5連冠。（Getty Images）

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艾卡拉斯封王，彷彿結束了一個時代，又是一個時代的開始。祖高域對這名後起之秀有極高的評價，他認同外界所指，表示艾卡拉斯擁有他﹑費達拿及拿度的一些特質，就像拿度的爭勝心及他的反手，並盛讚他是毫無破綻的球員，「我從未遇過像他一樣的對手，老實說，不論費達拿或拿度也有優點及缺點，但他是個非常完整的球手，就像毫無破綻。」

祖高域直言艾卡拉斯是個完整的球手。（Getty Images）

當祖高域致謝時，看到看台上的兩個寶貝兒子時，經歷漫長一仗後，祖高域笑言很高興依然看到一對兒子面帶笑容地支持他，其後他慢慢收起笑容，由開心變感動，一度哽咽，並向兒子說我愛你，忍住眼淚。