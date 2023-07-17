人物誌．艾卡拉斯｜三年間急速冒起　談與祖高域兩戰間的瘋狂躍進

2019年，16歲的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）在Instagram興奮地分享與費達拿的合照：「能在溫布頓與最佳球手同場熱身，真是莫大榮幸，謝謝你！」當時他的世界排名是520。

4年後，艾卡拉斯以世界排名第1的身份，在同一場地與另一位最佳球手——祖高域碰頭，舞台是溫布頓網球公開賽決賽，他擊敗對手、贏得生涯第二個大滿貫錦標。他成為近20年來，即是自他出生以來，首位拿度、費達拿、祖高域和梅利以外奪得溫網男單冠軍的選手。

艾卡拉斯急速冒起，贊助商也由甜品公司變成勞力士，不變的是他的陽光笑容，和為快樂而戰的心境；他更希望自己的表現，能成為新生代球手前進的信念。



「美網是最適合我打的大滿貫賽事……而溫網對我來說，也許是比較難應付的，雖然我喜歡在草場比賽，但我只在那場地打過兩、三次。」艾卡拉斯去年以19歲之齡奪得美網男單冠軍——他生涯首個大滿貫錦標——之後，曾經如是說。

不足一年之後，他將口中「難應付」的溫網也拿到手，更是擊敗他從未擊敗、也是10年來未曾在溫布頓中央場輸波的祖高域。祖高域指，這位年輕人「融合了我、費達拿和拿度最好的一面」。

艾卡拉斯（左）結束了祖高域（右）在溫布頓中央場的不敗走勢。（Getty Images）

從2020年首次打入ATP賽事主賽圈，到2022年9月贏得美國網球公開賽、奪得生涯首個大滿貫錦標，相隔不足1年，再在溫網封王、獲得當代最強球手之一的祟高讚美，艾卡拉斯當然是個天才，但一切又豈是「天才」二字便能解釋？年少登頂，不僅是他從小十多年來的努力和天賦，更是延綿數十年、歷經三代的努力。

艾卡拉斯自小已接受網球訓練，展現出遠超同齡孩子的能力，使他被逼與朋友分開訓練。（Instagram@carlitosalcarazz）

2003年出生的艾卡拉斯，來自西班牙莫夕亞地區的村莊艾帕爾馬（El Palmar），而他打網球的源起，要從其祖父講起：艾卡拉斯的祖父熱愛網球，多年前在西班牙莫夕亞一個打獵會，建造了當地人最愛的泥地網球場，耳濡目染下，艾卡拉斯的父親也熱衷於網球，更進一步參加西班牙國內賽事，但欠缺資金下，始終未能成為高水平的職業球手，他最終成為教練及球場管理。

艾卡拉斯祖父和父親扮演的角色非常關鍵——祖父建立了場地，而父親則在這場地認識了對艾卡拉斯的生涯而言非常關鍵的一人：西班牙甜品品牌Postres Reina的主席盧達，熱愛網球的盧達，其子與艾卡拉斯接受同一位教練拿華路（Kiko Navarro）指導。

艾卡拉斯自小獲Postres Reina贊助，小時候球衣胸口已是公司標誌。（Twitter@PostresReina）

艾卡拉斯小時候已因能力出眾，其他同齡小孩無法接下他的擊球，因而被逼跟朋友們分開練習，當時他曾鬧情緒，說不跟朋友一起練就不去練習，但最終還是接受現實。在拿華路極力推薦之下，盧達親自去看了年紀小小的艾卡拉斯打波，終被他「截然不同」的能力而震憾，決定以品牌名義贊助這個小男孩。

雖然現在的艾卡拉斯總是展現出燦爛笑容，但他不諱言自己小時候脾氣曾經很差，他曾道：「我小時候個性跟現在完全不同，那時候我會掟拍、很多設訴……之後我開始冷靜一點、會控制情緒，開始享受網球。」10歲開始，他就一直帶着笑容打波，憑着Postres Reina的贊助費，艾卡拉斯得以在歐洲各地出賽，包括去克羅地亞參加U10世界錦標賽，長年累月在各種陌生環境下挑戰年紀比自己大的對手，煉成了他能坦然面對各種環境的個性。

艾卡拉斯一直視拿度為偶像。（Instagram@carlitosalcarazz）

今年的羅馬公開賽，艾卡拉斯爆大冷，輸給了世界排名135位的Fabian Marozsan，但他賽後在記者會上面對傳媒的提問，仍展現出笑容、也樂於回應問題，不吝嗇向對手送上讚美。雖然他偶爾還是會為輸波而生氣，但很快便能平復。

曾經指導費達拿和森柏斯等球手的安拿干尼（Paul Annacone）曾如此評價艾卡拉斯：「有些人生來就能自然適應、有些人需要經過學習，而艾卡拉斯似乎總是能享受各種處境，不論他輸、贏、什麼都好，他總能欣然接受一切。」

艾卡拉斯的父親（左）也熱愛網球，兩父子猶如「餅印。（Getty Images）

艾卡拉斯的急速躍進，曾震驚許多球手，阿歷山大薩維列夫曾如此說：「他擁有純粹為快樂而戰的能力。」前球手、現任運動心理學家的Allen Fox接受美國《紐約時報》專訪時如此分析：「他既是個天才、也是天生的瘋子，只有在他自己未能發揮之時才會輸。」

憑着成熟坦然的心境，艾卡拉斯在職業球壇急速冒起，每一年都是不斷突破：2020年首次出戰ATP賽事主賽圈，12月才獲提名為ATP年度新秀，2021年，他已由年初的世界排名141，躍升至年底的32，過程中在克羅地亞公開賽封王，奪得生涯第一個ATP巡迴賽冠軍；2022年是他刷新紀錄的一年，先成為邁亞密公開賽最年輕冠軍（18歲11個月），再在馬德里公開賽連續兩日擊敗他的偶像拿度和祖高域，最終奪冠，以19歲3日之齡成為賽事史上最年輕冠軍。

常受傷患困擾的拿度（左），也曾敗予艾卡拉斯（右）。（Getty Images）

2022年9月，艾卡拉斯的名字登上全球各大媒體頭條——當時世界排名已升上第4的他，以3號種子身份出戰美國網球公開賽，最終封王，19歲的他成為ATP史上最年輕的世界第一，再創下「最年輕年終世界第一」的紀錄。

相隔不足一年，今年的7月16日，他在溫網男單決賽面對祖高域，這位有「怪物」之稱的塞爾維亞球手雖屆36歲，但他今年才奪得個人第10個澳網冠軍和第3個法網冠軍，將生涯的大滿貫錦標累積到23個，超越拿度，成為史上第一；更不用說他曾7次奪得溫網冠軍，在溫網已跨年34場連勝，今屆直至決賽前，只曾被破發兩次。

今年法網，艾卡拉斯在四強對祖高域時不斷抽筋，最終落敗。（Getty Images）

艾卡拉斯進步雖然神速，但不久前他才在法網4強，打到不斷抽筋下輸給祖高域。第一局，他以1：6先輸，誰料來到第二盤，他勝出了「搶七」大戰，打足4小時43分鐘，終以3：2擊敗對手，過程中5次成功破發，甚至令祖高域多次「飛到盡」也未能力挽狂瀾。

「比起法網之時，我成為了截然不同的球手，由那時開始，我成長了很多，從那場比賽學到很多，賽前，我以不同的方式作心理準備，比起法網時，我已經能以較好的心態應付這種壓力了。」溫網決賽的對決，似乎令艾卡拉斯再提升了一個層次，「今場之前，我不覺得自己能擊敗祖高域，但完成了這一仗後，我對於要在其他賽事對祖高域，有了不同的想法，我會好好記住這一刻。」

艾卡拉斯在溫網的勝利，令他再突破一重關口，成為更強的球手。（Getty Images）

他坦言，在草地作賽固然有幫助，「但我很開心的是，我從沒被擊倒、沒有放棄，我一直奮戰至最後一球，每一球，我覺得我們都打了很精彩的來回球，每一分都很出色。這場比賽非常、非常漫長，每一盤都很漫長，但是我的心理，令我能堅持五盤。」

艾卡拉斯是史上第5位在21歲前奪得兩個大滿貫錦標的球手，前人包括他的偶像拿度，他也被拍到仿傚拿度，在後備席上排好水樽作為小儀式之一。不過，對於祖高域讚他集合了「三大天王」祖高域、拿度和費達拿的優點，他雖然非常景仰費達拿和對他來說有特別地位的拿度，但他坦言，仍希望打好「艾卡拉斯」的風格。

10年過去，艾卡拉斯胸口的標記不再是甜品廠，變成了全球最大運動品牌之一；手上戴的，也變成了贊助商勞力士提供的名錶。（Getty Images）

今次一勝，在他眼中，不僅是自己的勝利，「我當然不會忘記這一刻，我想，對於新一代球手來說，也是一件好事，看到我擊敗了祖高域，會讓他們去想，他們也會有能力做到的。」

儘管祖高域當然還在頂峰，但費達拿去年已退役，拿度也設下2024年的限期，對於網球迷來說，或許需要一位新星成為挑戰者，帶來新的衝擊，艾卡拉斯似乎正穩定地定走在這條道路之上，甚至能成為新的「天王」。