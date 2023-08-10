足球熱話｜比比葡超盃決賽再現「武僧」本色　從後膝踢對手領紅

比比過往他在葡萄牙國家隊及效力皇馬時期，各種「茅柴」及暴力行為不計其數，因而被網民冠以「武僧」之名。現時效力波圖的比比，周三（9日）深夜在葡萄牙超級盃再度「發功」，面對賓菲加領紅成為今仗的主角。



兩隊今場踢得火藥味十足，光是上半場便已出現7張黃牌。（Getty Images）

葡萄牙超級盃上演「國家打吡」，由賓菲加與波圖爭奪殊榮，兩支老牌勁旅碰頭火藥味十足，兩軍球員今仗多次出現埋身肉搏，出現不少犯規鏡頭，球證上半場已出示7張黃牌。賓菲加下半場61分鐘由迪馬利亞打破僵局，加上7分鐘後穆薩（Petar Musa）奠定勝局，結果以兩球擊敗波圖，助賓菲加第9度捧走超級盃殊榮。

迪馬利亞今場為賓菲加先拔頭籌，再次發揮決賽關鍵球員本色。（Getty Images）

賓菲加贏下今屆葡萄牙超級盃，與士砵亭並列歷史奪冠次數第2多的球隊。（Getty Images）

不過，今仗的主角卻不是兩名入球功臣，而是波圖的老大哥比比。這名年屆40歲的老將，末段與對方一次爭持，已被對手「食身位」，但對手甚為不滿，比比則立刻把皮球放在對方面前，示意開出界外球。看似一次普通犯規，但當VAR介入後，後果可以很嚴重，慢鏡才發現比比從後以膝頭撞向對方，球證認為比比是嚴重犯規，故向他出示紅牌。

比比領紅被逐，他當然不忿球證的判決，向球證做出姆指向下的手勢，離場後時向賓菲加球迷高舉自己的波圖球衣。

比比被逐離場後，脫下球衣並向在場觀眾高舉。（Getty Images）

自2017年離開皇馬後，球迷似乎較少聽到比比魯莽領紅的新聞，事實上他近年確實有「收心養性」的跡象，他生涯初期在葡超效力時，6季合計有3次直紅和2次兩黃一紅被逐離場的紀錄；他自2018年回歸波圖至今，5季間在聯賽只有一次直接領紅。