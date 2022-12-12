世界盃︱葡萄牙出局比比不滿球證選擇：不如直接把冠軍頒給阿根廷

葡萄牙於世界盃八強不敵摩洛哥出局，陣中老大哥比比（Pepe）發表爆炸性言論，不滿國際足協安排阿根廷球證執法，暗示他們在美斯（Lionel Messi）與C朗拿度（Cristiano Ronaldo）這對「宿敵」中偏幫美斯，「不如直接把冠軍頒給阿根廷吧！」



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葡萄牙出局後，39歲的比比（Pepe）炮轟球證無視摩洛哥多次犯規，其中般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）於禁區內被夏基美（Achraf Hakimi）從後撞跌，球證也沒有判罰十二碼，認為對方間接令葡萄牙出局。

今場比賽球證團隊共有8人，惟主裁判、兩名旁證、視像助理裁判及越位視像助理裁判關鍵5人，全部來自阿根廷。比比暗示隊友C朗跟美斯擁有不言而喻的「宿敵」關係，因此認為國際足協有關安排令人難以接受。

比比不滿國際足協安排阿根廷球證執法葡萄牙賽事。（Getty Images）

「昨天（阿根廷與荷蘭）的比賽後美斯才投訴球證，全隊不斷批評，然後他們今天就找阿根廷人執法葡萄牙比賽。我不是說這一定有什麼陰謀，但事實是下半場我們沒有獲得任何東西（判罰）。對方的門將不停拖時間，但補時只得8分鐘。」

「我們很努力了，我們也有能力取勝，但不幸地沒有完成任務。而我看到今天發生的事後，認為他們會把冠軍頒給阿根廷。」

C朗無緣繼續爭奪世界盃。（Getty Images）

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般奴費南迪斯在被淘汰後，也質疑球證安排，「我只是說出我的想法，一個在世界盃還沒出局的國家，其球證執法其他賽事，這個安排十分奇怪。」

不過，摩洛哥後衛路曼沙斯（Romain Saïss）就反駁有關說法，「就讓他們投訴吧，我可以說什麼？又不是我們選擇球證的。可能是有藉口讓他們容易點下台吧，假如他們贏了，應該不會有這樣的意見。」

今屆連同主球證、旁證、視像助理裁判在內，阿根廷共有7人在裁判名單之上，算是「大戶」，跟同有7名裁判執法的英格蘭睇齊。