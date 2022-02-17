足球熱話︱比比完場後領紅　被指腳踢對方高層　重罰或提早退役

葡萄牙中堅比比再次惹禍上身，這位波圖後衛被指在比賽後踢了對方高層一腳，有機會或停賽最多兩年。
葡超上周六由兩支勁旅波圖及士砵亭合演大戰，士砵亭在領先兩球下，換邊後早段有球員領紅，終被追至2：2平手。
不過，戲肉在完場後才發生，主角不意外又是曾效力皇家馬德里的葡萄牙後衛比比。這名「慣犯」補時階段投訴對方舉腳過高、踢中自己頭部，爭執在球證鳴笛後演變成衝突。
兩隊職球員一擁而上互相理論，場面一片混亂，結果雙方各有兩人被逐，當中自然包括比比。
雖然從電視鏡頭可見，比比是因為跟對方球員「嗌交」而領紅，但據葡萄牙媒體報導，指在球證報告上指出，比比曾出腳踢向一名士砵亭總監，惟並未有透露該總監的名字。
若指控屬實，比比的舉動屬於暴力行為，根據當地聯賽規例，有機會被視為「非常嚴重地違反紀律」，可引致被禁賽兩個月至兩年。
而由於比比今月底已年屆39歲，如果最終長時間停賽，或意味他或會提早掛靴。
Five minutes of ABSOLUTE CHAOS to end a thriller between Porto and Sporting 🤯😳— Football on BT Sport (@btsportfootball) February 11, 2022
Pepe received one of three red cards shown after the final whistle, as carnage broke out between both sets of players and staff.
The Dragons extend their unbeaten run to 50 matches! 🔵👏 pic.twitter.com/i0F2Dmf1Dh
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