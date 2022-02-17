足球熱話︱比比完場後領紅　被指腳踢對方高層　重罰或提早退役

葡萄牙中堅比比再次惹禍上身，這位波圖後衛被指在比賽後踢了對方高層一腳，有機會或停賽最多兩年。



葡超上周六由兩支勁旅波圖及士砵亭合演大戰，士砵亭在領先兩球下，換邊後早段有球員領紅，終被追至2：2平手。

不過，戲肉在完場後才發生，主角不意外又是曾效力皇家馬德里的葡萄牙後衛比比。這名「慣犯」補時階段投訴對方舉腳過高、踢中自己頭部，爭執在球證鳴笛後演變成衝突。

比比因對方守衛起腳過高而跟對方起爭執。（Twitter）

兩隊職球員一擁而上互相理論，場面一片混亂，結果雙方各有兩人被逐，當中自然包括比比。

雖然從電視鏡頭可見，比比是因為跟對方球員「嗌交」而領紅，但據葡萄牙媒體報導，指在球證報告上指出，比比曾出腳踢向一名士砵亭總監，惟並未有透露該總監的名字。

比比賽後引發衝突。（Twitter）

若指控屬實，比比的舉動屬於暴力行為，根據當地聯賽規例，有機會被視為「非常嚴重地違反紀律」，可引致被禁賽兩個月至兩年。

而由於比比今月底已年屆39歲，如果最終長時間停賽，或意味他或會提早掛靴。