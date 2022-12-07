世界盃2022｜39歲比比空霸式入波創紀錄　為C朗親手戴上隊長臂章

當見到37歲的C朗拿度做後備而取代他踢正選的21歲小將干卡路大演帽戲法時，有沒有一種長江後浪推前浪、時不我與之感？

慢住！39歲的比比站出來，用行動表明寶刀未老，他的時代還未過去。比比今場防守穩健，進攻更化身飛將軍，寫下世界盃淘汰紀錄。



比比與瑞士翼鋒沙基利。（Getty Images）

葡萄牙中堅比比可說是C朗身邊的最佳夥伴，兩人在葡萄牙國家隊由2007起合作至今。你是正隊長，我就是副隊長，一起領導球隊，陪伴對方經歷葡萄牙國家隊的起與跌。

國家隊以外，C朗及比比亦在皇家馬德里長期做隊友，在球會比賽並肩作戰多年。比比身體對抗強，但年輕時莽撞，有時會成為C朗的「豬隊友」，但他如像醇酒，老而彌堅，漸漸蛻變成防守大師。

葡萄牙老將比比是球隊後防的定海神針。（Getty Images）

今場世界盃16強葡萄牙對瑞士，C朗因為戰術原因而退居後備，代C朗戴上隊長臂章的，正是多年夥伴比比。比比除了指揮住葡萄牙的防線，更加在33分鐘殺上前場助攻，證明老將仍然「有貨賣」！

39歲的比比泰山壓頂般頂入，為葡萄牙領先到2：0。（Getty Images）

當時葡萄牙角球攻勢，般奴費南迪斯直接斬入禁區，比比如空中霸王躍起，又像飛將軍般搶點，挾泰山壓頂之勢，就在法比安舒哈及文路爾艾簡治兩位瑞士中堅之間一頂入網，為葡萄牙領先到2：0。

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比比以39歲283日成為世界盃淘汰賽史上最年長的入球球員。就算年近四十，現效波圖的比比仍表現出頂尖的彈跳及搶點，希望一搶今仗焦點，不讓年輕人干卡路專美。

74分鐘，葡萄牙領先5：1時，C朗後備入場。比比並非被換走之人，但從防線趕到場邊，脫下自己的隊長臂章，再親自為C朗戴上。最終，葡萄牙贏到6：1完場。

C朗後備入替時，比比為他戴上隊長臂章。（路透社）

今場，21歲前鋒干卡路大演帽子戲法，後備入替的拉菲爾利亞奧亦射出一球靚波，葡萄牙鋒線人才輩出，C朗後繼有人。見到葡萄牙前場的隊友們，不知比比有沒有一點孤寂？

看看後備席，他的中堅位置，無人可換，可人可頂。這是對比比的肯定，也是葡萄牙的悲哀。葡萄牙今屆的正選中堅是魯賓戴亞斯拍丹尼路彭利拿，魯賓戴亞斯已是葡萄牙新一代最佳的中堅，但跟比比相比，總差點領袖的氣質，不夠硬朗。至於防中出身的丹尼路彭利拿都31歲，表現也非穩健，而且他在操練中受傷，緣盡決賽周，所以比比不得不場場披甲上陣。

比比入波外，C朗等後備隊友都衝過來慶祝。（Getty Images）

比比或者會羨慕C朗。C朗可以放心交棒了，但比比可以放心嗎？

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