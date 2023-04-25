足球熱話｜40歲比比狂奔半場「千里截單刀」　出色表現獲波圖續約

相信有看卡塔爾世界盃的球迷，都會對比比（Pepe）仍為葡萄牙國家隊效力而感到驚歎，而且他憑藉老練的經驗，即使當時已屆39歲高齡，表現仍一點都不失禮。

這名昔日被球迷戲稱為「武僧」的前皇家馬德里中堅，雖然在2月迎來40歲生日，但日前一次「千里截單刀」的精彩表現，讓人不禁驚嘆他仍老當益壯。



周日（23日）波圖作客面對費利拿一役中，費利拿的29歲前鋒阿歷辛度古迪斯在中圈附近截到皮球後，隨即加速推進，而波圖所有人均在對方半場，幾名後衛只能在他身後力追。只見已經40歲的比比，毫不放棄地從中場線一路狂奔，終在對方起腳一刻，於禁區內清脆地將射門擋走，速度之快完全不像40歲的身軀。

不少球迷在相關影片下留言感嘆：「他是我最喜歡的球員之一，我很喜歡看到他穿着我們的球衣。他是守衛中央的巨人，也是有史以來最好的中堅之一」、「比比違背了物理定律，他真是個怪物。他是有史以來最好的中堅之一」、「這是40歲……」、「年齡只是個數字」。

40歲高齡與波圖續約

雖然已40歲高齡，不過比比昨日（24日）和波圖正式續約至2024年6月，球會主席賓度迪哥斯達（Jorge Nuno Pinto da Costa）更稱讚他是「每個人的榜樣」，認為他證明了「沒有什麼是不可能」。

比比亦在簽約儀式上表達對球會的感激：「我非常緊張，因為這份合約對我來說意義重大。這意味着將會有很多人質疑我的能力，我已經40歲了。」

這名葡萄牙國腳在2004至2007年間曾為波圖效力，之後為皇馬征戰10季後加盟比錫達斯，並在2019年回歸波圖，算來這已是他在這間葡超球會的第8年，「我欠了波圖很多，我想感謝球會內的每一個人，是你們讓我成為一個更好的球員、更好的人、甚至是一名更好的父親。」

比比目前已為波圖累計出戰過247場各項賽事，職業生涯出場數僅次效力皇馬時。他曾助波圖奪得4次葡超冠軍、3次葡萄牙盃、1次聯賽盃和3次超級盃，其本人自2019年起，亦連續3年入選葡超年度最佳陣容。