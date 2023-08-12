沙特聯賽開鑼｜Big 4全力招兵買馬星光熠熠　利物浦舊將中東重逢

自C朗拿度加盟後，沙特阿拉伯聯賽成為世界球壇新勢力，更以銀彈攻勢吸引不少球星來投，連香港的收費電視台亦要轉播。沙特聯賽新球季在周五（11日）深夜開鑼，如今一同做做功課，盤點今夏有什麼球星轉戰中東。



備受矚目的沙特阿拉伯聯賽，新球季昨晚掀起序幕，由吉達艾阿里主場迎戰哈森姆（Al Hazem），結果法明奴首戰大演帽子戲法，以3：1力挫對手，旗開得勝。另外，艾納斯與希拉爾周日（13日）將會在阿拉伯冠軍球會盃決賽碰頭，故此首周聯賽缺陣。

經過一個夏季轉會窗的招兵買馬，已有不少球星來投，但沙特聯賽的轉會窗在9月20日才關閉，換言之有機會羅致更多球星，讓我們一同盤點各支沙特球會的今夏收購。

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法明奴首10分鐘梅開二度，今仗攻入3球，助球隊全取3分。（Twitter截圖）

艾納斯（Al-Nassr）

C朗拿度領軍的艾納斯，總不能單靠38歲的C朗衝鋒陷陣，早前從拜仁慕尼黑羅致沙迪奧文尼後，加上波索域﹑阿歷士迪尼斯﹑科芬拿（Seko Fofana）先後加盟，三線實力尚算平均。

艾納斯主要收購（歐元）：



波索域（國際米蘭，1800萬）

阿歷士迪尼斯（曼聯，460萬）

沙迪奧文尼（拜仁慕尼黑，3000萬）

科芬拿（朗斯，2500萬）



沙迪奧文尼加盟艾納斯，將成為C朗的好拍檔。（Twitter）

吉達艾阿里（Al-Ahli）

吉達艾阿里在2021/22球季首度降班，僅一季便立即歸位，重返頂級聯賽，並以更強的姿態回歸。吉達艾阿里在轉會市場相當積極，從英超前列招攬不少耳熟能詳的名字，包括馬列斯﹑法明奴﹑辛特麥斯明及艾度亞文迪，加上基斯爾（Franck Kessie）及守將羅渣伊賓尼斯，前﹑中﹑後三線亦有不錯的人腳，似乎升班首季就要衝擊聯賽冠軍，力爭自2015/16球季後再度稱霸。

吉達艾阿里主要收購（歐元）：



艾度亞文迪（車路士，1850萬）

法明奴（利物浦，自由身）

馬列斯（曼城，3500萬）

辛特麥斯明（紐卡素，2700萬）

基斯爾（巴塞隆拿，1250萬）

羅渣伊賓尼斯（羅馬，2850萬）



吉達艾阿里在馬列斯等前英超兵坐鎮，今季勢要創一番事業。（Twitter截圖）

伊蒂哈德（Al-Ittihad）

伊蒂哈德要爭衛冕，似乎難度高了不少，幸好他們亦有重磅收購，從皇家馬德里羅致尖刀賓施馬，中場線有另一世界盃冠軍隊成員簡迪及法賓奴坐鎮，另外再在些路迪購入祖達，在前狼隊﹑熱刺主帥紐奴的帶領下再衝冠。

伊蒂哈德主要收購：



賓施馬（皇家馬德里，自由身）

簡迪（車路士，自由身）

法賓奴（利物浦，4670萬）

祖達（些路迪，2910萬）



賓施馬轉戰沙特阿拉伯，成為另一位投奔中東的巨星。（Getty Images）

希拉爾（Al-Hilal）

相比之下，希拉爾的陣容相對「平實」，陣中沒有C朗﹑賓施馬級數的球星，只是由魯賓尼維斯、高列巴尼﹑米連高域沙域及馬爾干等星味較淡的球員孭飛，整體合作或許助球隊有更好的成績，周日對艾納斯的一仗將會是指標。

希拉爾主要收購（美元）：



魯賓尼維斯（狼隊，5500萬）

高列巴尼（車路士，2300萬）

米連高域沙域（拉素，4000萬）

馬爾干（辛尼特，6000萬）



除了沙特「Big4」，伊蒂法克（Al Ettifaq）也是另一勢力，利物浦「神奇隊長」謝拉特（Steven Gerrard）神奇地改變主意，落實執教這支沙特的褪色勁旅。另一利物浦隊長、曾經高調支持平權的佐敦軒達臣，盛傳被高達40萬鎊的周薪打動，轉戰沙特。伊蒂法克早前亦羅致里昂射手穆沙迪比利（Moussa Dembele），在謝拉特的調教能走多遠。

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