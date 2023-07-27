佐敦軒達臣拍片告別利物浦　12年歲月難說再見　傳已與新東家會合

「一日紅軍，一世紅軍。」利物浦隊長佐敦軒達臣在社交網站公布，正式告別效力12年的紅軍，日前已有片段看到他已在沙特球會伊蒂法克訓練，看來官宣只是時間問題。



由利物浦「神奇隊長」謝拉特（Steven Gerrard）執教的沙特阿拉伯球會伊蒂法克（Al Ettifaq），早前盛傳開出高達70萬鎊周薪的「肥約」羅致紅軍現任隊長佐敦軒達臣（Jordan Henderson），33歲的他難以拒絕，英媒指軒達臣將以1200萬鎊的轉會費及附加條款，轉戰中東。

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曾經高調支持平權的佐敦軒達臣，結束12年的晏菲路歲月。（資料圖片／Getty Images）

軒達臣在社交網站上載一條短片，正式告別晏菲路，寫上「難以用言語形容過去12年的時光，如今更加難說再見，一日紅軍，一世紅軍，感激大家的一切，你永遠都不會獨行。」這條告別短片在晏菲路拍攝，佐敦軒達臣坐在更衣室，直言：「這是我最後一次在（利物浦）更衣室，這是百感交雜的一刻，感激大家接受我成為球會的一分子，無論高高低低也支持我。」

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「一日紅軍，一世紅軍」，軒達臣直言離開利物浦百感交雜。（資料圖片／Getty Images）

軒達臣回憶過去12年在晏菲路的時光，多年來與紅軍經歷高低起跌，亦有過不少美好回憶。由杜格利殊帶往利物浦，當年加盟時仍然是個小孩，他仍然記得當時的戰戰競競。12年過後，他為紅軍上陣過492場，貢獻33個入球及61個助攻，曾經贏過英超與歐聯冠軍。

在軒達臣的告別片段中，剪輯了由謝拉特手上接過隊長臂章，這個鏡頭彷彿有玄機，事關軒達臣即將與謝拉特在沙特重逢，只是身份是球員與領隊。縱然軒達臣未有公布下一站，但早已呼之欲出，日前網上流傳一條片段，佐敦軒達臣已經會合在克羅地亞集訓的伊蒂法克，並穿上橙色的訓練服練波，看來官宣都只是時間問題。