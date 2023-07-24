希拉爾破世界紀錄3億歐元求購麥巴比　傳附帶神奇條款︱足球轉會

沙特阿拉伯球會再有驚人動作，希拉爾（Al-Hilal）向巴黎聖日耳門（PSG）提出破世界紀錄的3億歐元轉會費收購前鋒麥巴比（Kylian Mbappe，又譯：姆巴佩），為吸引這位超級巨星加盟，傳聞合約還加入一條「神奇」附帶條款。



沙特球會希拉爾求購麥巴比。（Getty Images）

轉會費、人工同創新世界紀錄

今年夏天，沙特球會紛紛收購頂級球星，除了今年2月已加盟的巨星C朗拿度外，賓施馬、簡迪、法明奴等球星陸續「報到」。作為獲沙特主權基金入股的四大球會之一，希拉爾今夏已先後購入狼隊主將魯迪尼維斯（Rúben Neves）、車路士中堅高列巴尼（Kalidou Koulibaly）及拉素中場主力米連高域沙域（Sergej Milinković-Savić）三大球星。

不過希拉爾並未收手，已向PSG正式報價3億歐元收購法國隊長麥巴比，並將與PSG展開談判。意大利足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）消息指，有關轉會談判目前尚未涉及球員一方。另有傳言指，希拉爾向麥巴比開出7億歐元天價年薪，合約中更加入只有皇家馬德里能觸發的附帶條款，讓他一年後可自由身加盟渴望已久的皇馬。

麥巴比與PSG之間的僵局

麥巴比與PSG剩餘一年合約，上月公開表示暫不離隊，但亦拒絕續約。The Athletic早前報道，PSG認為麥巴比已決定明夏以自由身轉投皇馬，因此會方不會將該名法國球星納入來季計劃，麥巴比本人甚至已為「全季坐冷板」做好準備。

今次已非希拉爾首度作出驚人之舉，月前他們圖以C朗一倍人工搶美斯，惜未能打動阿根廷球王，美斯最終轉戰美職聯賽，加盟碧咸為班主的國際邁阿密。

希拉爾曾向美斯招手，但阿根廷球王最終轉投美職聯球隊國際邁阿密。（路透社）

沙特阿拉伯聯賽已加盟／即將加盟巨星：

伊蒂哈德（Al-Ittihad）：賓施馬（已加盟）、簡迪（已加盟）、法賓奴（日內加盟）

艾納斯（Al-Nassr）：C朗拿度（今年1月已加盟）、波索域（已加盟）、阿歷士迪尼斯（已加盟）

吉達艾阿里（Al Ahli）：艾度亞文迪（日內加盟）、法明奴（已加盟）、馬列斯（日內加盟）

希拉爾（Al-Hilal）：魯迪尼維斯（已加盟）、高列巴尼（已加盟）﹑米連高域沙域（已加盟）

伊蒂法克：軒達臣（日內加盟）



專題：為何巨星願意棄歐洲到沙特？一政策特點人工翻倍

沙特聯賽自從C朗拿度今年2月加盟後，全球關注程度大為提升，在沙特政府牽頭提供巨額補貼幫助各會收購頂級球星之下，已有多名一線球星加盟或即將來投，來季將非常熱鬧，2023/24球季會由16隊增至18隊角逐，賽事跟主流聯賽一樣採主客雙循環制，每間球會在同一球季最多可註冊8位外籍球員。

沙特聯賽主要有4大勁旅，均由國家主權基金PIF作背後金主。其中剛獲賓施馬和簡迪加盟的伊蒂哈德（Al-Ittihad）為應屆聯賽冠軍，歷來曾9度封王；C朗效力的艾納斯（Al-Nassr）為應屆亞軍，同樣曾9度贏得聯賽，並伊蒂哈德並列冠軍次數第二位；應屆聯賽季軍希拉爾（Al-Hilal）曾18次贏得聯賽錦標，為眾隊之冠，他們圖以C朗一倍人工搶美斯，惜未能打動阿根廷球王，美斯最終轉戰美職聯賽，加盟碧咸為班主的國際邁阿密。

至於第4支球隊是剛簽入車路士門將文迪的吉達艾阿里（Al Ahli Saudi），跟上述3大球會同為沙特聯賽始創成員，曾4度奪冠，對上一次為2015/16球季，2021/22球季首度降班，來季將重返RSL作賽；此外聯賽殿軍艾沙比（Al-Shabab）曾6度稱霸，對上一次已是2011/12球季。

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