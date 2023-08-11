熱刺英超23/24前瞻｜澳洲新帥上任轉風格　哈利卡尼去留天淵之別

熱刺上季的境況其實不比車路士好多少，前領隊干地（Antonio Conte）與班主不和導致球隊軍心渙散，最終以第8名完季也是近14年最差一次。

「白百合」今夏最大變動之一，是聘請名氣不大的普斯迪高古為新任主帥，這名澳洲籍教頭沒有英超執教經驗，能否率隊踢出成績仍有待觀察，但目前來看他的執教風格與熱刺近幾任教頭截然不同。

球隊季前賽表現不俗，前線數名球星配合出色，惟拜仁慕尼黑已就哈利卡尼（Harry Kane）的轉會與熱刺達成協議，假如交易落實，失去這位球隊史上入球王的損失短期內勢難彌補。



熱刺新帥普斯迪高古以前執教澳洲球隊為主。（Getty Images）

熱刺（上季：英超第八）

．領隊：普斯迪高古（Ange Postecoglou）

．主場：熱刺球場（容量：62,850人）

．上季聯賽首席射手：哈利卡尼／30球

哈利卡尼去留對熱刺舉足輕重。（Getty Images）

今夏主要收購：

前鋒：維列斯（Alejo Véliz），羅沙里奧中央／1500萬歐元

翼鋒：古路斯夫斯基（Dejan Kulusevski），祖雲達斯／3000萬歐元、馬諾所羅門（Manor Solomon），薩克達／免費

中場：占士麥迪臣（James Maddison），李斯特城／4630萬歐元

後衛：柏度樸路（Pedro Porro），士砵亭／4000萬歐元、雲迪尹（Micky van de Ven），禾夫斯堡／4000萬歐元

門將：域卡利奧（Guglielmo Vicario），安玻里／2000萬歐元



今夏除了從李斯特城買入占士麥迪臣以外，熱刺好像也沒傳出什麼重量級的收購消息，但不經不覺在轉會市場已花上過億歐元。古路斯夫斯基和柏度樸路都是上季的借將，熱刺合計以7000萬歐元買斷兩人，加上免費簽入上季外借富咸的薩克達翼鋒馬諾所羅門，並再羅致前鋒維列斯及中堅雲迪尹。

位置上而言，今夏最重要的收購是門將域卡利奧。36歲隊長洛里斯（Hugo Lloris）跟球會的合約2024年夏天才屆滿，但他公開表示離隊意向，並缺席球會全數季前熱身賽。他近季表現和狀態逐步下滑，就算最終留隊亦肯定失去正選位置，問題是域卡利奧能否立即融入球隊。

新加盟的門將域卡利奧能否守好熱刺大門？（Getty Images）

哈利卡尼的轉會去向

孫興慜前季榮膺英超神射手，但上季狀態急劇下滑，36場只入10球，入球重任全數落在當家前鋒哈利卡尼身上。這名英格蘭射手效力熱刺多年一直未曾贏過錦標，離隊傳聞由來已久，目前熱刺與拜仁之間已達成協議，哈利卡尼或開季前離隊。

目前熱刺陣中除卡尼以外，只有李察利臣（Richarlison）及新加盟的維列斯兩名正印前鋒，李察利臣上季聯賽只得1球進帳，季前賽狀態不錯，回到英超賽場能否延續同樣表現難以確認。維列斯來自阿根廷甲組聯賽，目前只有19歲，相信暫未是主力人選。哈利卡尼如離隊，熱刺急須購入一名主力前鋒。

李察利臣（左）在面對獅城水手的熱身賽中上演帽子戲法，但他上季在英超只入1球。（Getty Images）

占士麥迪臣加入 豐富球隊進攻方式

熱刺近幾季給人印象都是防守反擊，特別是「哈利卡尼+孫興慜」的入球模式，由於後者上季啞火，這樣的進攻模式有所變化，但卡尼墮後踢「假九」的戰術依然經常出現。

從熱刺目前為數不多的熱身賽來看，普斯迪高古似乎無意讓卡尼繼續擔任鋪橋搭路的角色，取而代之的是新加盟的占士麥迪臣，他麾下的熱刺與摩連奴、干地風格截然不同，周日（6日）5：1大勝薩克達的友賽熱刺控球率高達68%，卡尼長時間在最前方等待入楔機會，孫興慜及古路斯夫斯基在兩側設法傳中，占士麥迪臣則在中路支援並遊走，他這仗也在左路K角位送出傳中予哈利卡尼得分，助後者完成「大四喜」。

占士麥迪臣（右）加入後，熱刺中場的創造力增強不少，也能減輕孫興慜（左）的進攻重任。（Getty Images）

友賽參考價值不高，回到英超熱刺能否在轉換風格後取得成果仍未可知。從普斯迪高古目前戰術來看，球隊整體是以哈利卡尼為絕對核心，熱刺多次進攻都是直接從中路滲透，然後由卡尼終結，而不再是像以往般卡尼後撤，其他球員走位等待他送出直線建立攻勢。

目前哈利卡尼、孫興慜、占士麥迪臣和古路斯夫斯基的進攻組合相當有睇頭，古路斯夫斯基是上季隊內聯賽助攻王，然而關鍵還是卡尼會否離隊，目前成數看來甚大，若他真的轉投拜仁，熱刺能否找來一名有實力的替代人選，始終是球隊最大隱憂。

古路斯夫斯基在熱刺隊內的作用其實亦為外界低估。（Getty Images）

一前一後兩大關鍵位置的憂慮

門將兼隊長洛里斯與王牌射手哈利卡尼一前一後均是熱刺重臣，門將位置已找來域卡利奧接班，是龍是蛇未知，至少已有定案；卡尼去留未定，暫時仍看不到熱刺有解決方案，才是令人最憂慮的一點。當然卡尼轉會成事的話，熱刺拿着近億英鎊，不愁買不到前鋒，問題是如此倉猝之下，還能買入什麼前鋒。

須知道，卡尼是位每季聯賽為熱刺穩定帶來20球以上甚至30個入球的超級射手，去年夏天5000萬英鎊（另加1000萬英鎊附帶條款）帶來李察利臣，全季只有1個聯賽入球，就算二人位置和作用不同，不能單純以此作比較，失去卡尼的入球量也是必須想辦法修正的地方。此外，卡尼與孫興慜默契超強，二人一起上陣必有「加乘」，韓國星將如失去最佳拍檔，要重拾佳態或許難上加難。

熱刺在門將位置遲遲不找人接班，一下子找來沒有英超經驗的域卡利奧擔大旗，不禁聯想起情況近似的李斯特城——隊長兼門將卡斯柏舒米高離隊後，由獲特（Danny Ward）擔正，結果災難一樣的開季，終導致降班收場。狐狸上季陣中不乏剛加盟熱刺的麥迪臣以及班尼斯、泰利文斯等好波之人，依然難逃厄運。4場熱身賽2勝2負，熱刺4仗均有失球，對韋斯咸失3球，對巴塞失4球，合共失掉9球之多。

熱刺班底當較李斯特城優厚，來季不需參加歐洲賽事，可更專心應付聯賽，可是無論卡尼是去是留，熱刺無疑實在太過倚賴他一個人了。卡尼的入球量、更衣室地位與影響力，均大得無可替代，他即時離隊固然有機會令熱刺戰績直線再往下沉，就算勉強留隊一年，待明年約滿自由身離隊，那時候「分手」同樣痛苦，長時間也沒有為卡尼和洛里斯接班作好準備，別說重返前四或歐洲賽場，熱刺今季說不定將嚐盡苦果。