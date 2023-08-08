英超轉會｜傳哈利卡尼為離隊設死線　拜仁終極報價再被熱刺拒絕

拜仁慕尼黑繼續力追熱刺尖刀哈利卡尼，繼早前兩次報價被拒後，拜仁再接再厲，《天空體育》指拜仁開出逾1億歐元的報價，即使依然未能打動熱刺，但似乎這宗交易亦有可能成事。



德甲班霸拜仁慕尼黑兩度報價求購哈利卡尼（Harry Kane），可惜未能達到熱刺的目標價，這名英軍隊長繼續留隊。哈利卡尼如常隨隊準備新球季，他更在周日（6日）主場大勝薩克達的友賽中，個人獨取4球，似乎轉會事宜對他影響不大。

哈利卡尼在早前對薩克達的友賽，個人獨取4球。（路透社）

拜仁對卡尼依然未死心，《天空體育》透露拜仁的新報價，連同轉會費與附加條款合共超過1億歐元，比起過往的報價提高不少，並指這是拜仁最後一次叫價。面對過億歐元的報價，熱刺似乎依然不為所動，再一次拒絕拜仁。縱然交易有機會再度拉倒，但《天空體育》指雙方未有離開談判桌，這宗「大刁」仍然有望成事。

《天空體育》記者基摩（Paul Gilmour）表示，拜仁的「終極報價」可能只是交易技倆，嘗試向熱刺方面施壓，拜仁亦有機會再提高報價，他們也希望趕及在周末的德國超級盃前完成交易。

開季在即，卡尼的轉會仍然未有定案，英國《電訊報》指哈利卡尼將離隊一事設下死線，一旦今周內未能成事的話，卡尼就會留隊，因他認為在開季後離隊，對熱刺及新帥普斯迪高古（Ange Postecoglou）也是不公平。

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哈利卡尼會否離開熱刺，有望在今周內有定案。（路透社）

熱刺主帥普斯迪高古早前被問及卡尼離隊的事宜時，這名澳洲教頭直言任何一間球會在球季初期也很難捱，如今需要專注在如何建立整個團隊，「坦白說，不論在蘇格蘭或者日本，季初總是艱難，事關球隊還在轉會市場買人，連球隊的骨幹也未有，所以對我而言，這是十分正常，只是哈利卡尼是一名球星。我們要專注在建立團隊上，而不是着眼於個別一﹑兩個球員。」