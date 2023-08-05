杭州亞運︱霹靂舞B-boy Think望闖八強　黃金寶勉後輩要有自信

由香港01眾樂基金舉辦一連三日的「眾樂『童』遊夏令營」，周六（5日）於荃灣愉景新城舉行開幕禮，邀得港隊霹靂舞代表曾子驊（B-boy Think）表演，這位即將出戰杭州亞運的運動員亦聯同三屆亞運金牌得主黃金寶，向市民分享當運動員的經驗跟心得。



B-boy Think的即場舞蹈讓台下小朋友看得投入，部份觀眾更不斷鼓掌；曾是「街童」的他因運動找到人生意義、改變命運，因此希望透過活動推廣霹靂舞之外，也想大眾學懂面對壓力，覓得自己的目標。

今屆亞運新增霹靂舞項目，B-boy Think早前跟隊友施嘉鑫（B-boy C Plus）、陳嘉怡（B-girl Lady Little）及黃昭惠（B-girl Lady Banan）一起出席香港代表團的授旗儀式。

他坦言是第一次經歷如此「大場面」，如重拾當年在學時期的熱血，「以前代表學校，今次更厲害，是代表香港。很驚喜能見到其他平時很難有機會接觸的運動員，如劉慕裳、曹星如，還有年青的新一輩，都被他們那團火感染到。」

B-boy Think在活動上表現霹靂舞，贏得台下掌聲。（袁志浩攝）

為亞運每周訓練六天 下周獲法籍教練來港相助

B-boy Think早在5月開始，已放下所有教授跳舞的工作，全力備戰亞運。他每周訓練6日，早午各練習3至4小時，而周二、四就針對體能下苦功，「其餘時間就休息，練得累就會走到觀塘海濱（練習室附近）看海、聽歌放鬆心情。」

他認為自己近月在體能跟技術上有所突破，但仍未達最理想效果，希望把技術層面再提升，「我比較少做由下而上的動作，想加強這方面，讓大家觀感再放大一點。」由於其餘港隊成員都仍需兼顧工作，B-boy Think大部份時間都是獨自練習，他坦言間中會感到氣餒，「始終練習的氛圍會差一點，希望政府多些支援吧。」

B-boy Think為備戰亞運放下工作，現每周訓練六天。（袁志浩攝）

然而他表示，有份贊助霹靂舞港隊的信和集團下周會邀請一名法國教練來港5天，與運動員一起訓練，「很開心，第一次有外國教練來，他很有經驗，且音樂感很強，亦已提早拿了我們的比賽片段，到時會跟我們分析如何做好動作。期望他可助我們增加實力，好好應對亞運及奧運積分賽。」

今屆亞運霹靂舞賽事，每個國家或地區在每個性別最多只能派兩人出戰，B-boy Think指雖然表面上競爭變小，但比賽水平仍很高。他的目標是在亞運打入八強，「亞運或奧運在我一生中也許都只得一次機會，所以數個月前即使我仍未肯定能代表香港參與，就已專心準備，也把目標放高一點。港隊仍未曾在奧運積分賽或國際性大賽中打入16強，所以希望今次可以更進一步。」

B-boy Think與黃金寶與市民分享抗壓心得。（袁志浩攝）

黃金寶分享戰亞運「貼士」：要有自信

前港隊單車代表黃金寶則表示會在今屆亞運參與評述工作，他期望港隊能發揮應有水平，「不希望點名個別項目、給予運動員壓力了，但有信心一定有獎牌。目前香港有不少項目都發展成熟，（在成績上）有突破的空間。」

他相信香港單車隊今屆即使缺少已退役的李慧詩，隊員仍具備經驗，「新一代運動員，不只是單車隊的，都很積極、樂觀去挑戰自己。」

黃金寶勉勵港隊運動員要對自己有信心。（袁志浩攝）

這位分別在四屆亞運為港隊贏得3金1銅的「大師兄」向後輩們「溫馨提示」，認為亞運是運動員大開眼界的地方，應盡量享受過程，「不要被亞運的環境影響到自己的心情，還有要對自己有信心。」

對於相識多年的前滑浪風帆運動員黃德森、昨日獲政府委任為體育專員，黃金寶僅稱有向對方恭賀，但拒絕作出評價。