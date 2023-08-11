高圖爾斯訓練重創左膝　皇馬急求門將　有望與迪基亞再續前緣

撰文：趙子晉
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迪基亞與皇家馬德里的距離，曾經只差2分鐘，雙方2015年因為一部「Fax機」而擦身而過。事過境遷，32歲的迪基亞與曼聯分手後回復自由身，至今未有他的新動向。
計劃總是跟不上改變，有時機會可能從天而降，皇馬正選門將高圖爾斯日前在訓練時左膝十字韌帶重創，英國《天空體育》透露，皇馬正與迪基亞方面接觸，雙方有望再續前緣。

高圖爾斯左膝重創，皇馬急尋一名新門將。（資料圖片／Getty Images）

西甲開鑼在即，皇家馬德里開季先有壞消息，日前透過官方網站宣布，正選門將高圖爾斯（Thibaut Courtois）在訓練時重創左膝十字韌帶，隨時全季報銷，而這名比利時守門員將在日內接受手術。

高圖爾斯在社交網站報平安，貼出一張坐在梳化上﹑包紮着左腳的照片，相中的高圖爾斯仍有笑容﹑舉起姆指，看來心情還好。意外就是突然發生，這名比利時國腳坦言沒有料到，如今只好接受，並盡一切努力趕快康復，以更強的姿態回歸。

高圖爾斯長唞，二號門將盧連（Andriy Lunin）大有機會在周六（12日）深夜的開鑼戰鬥畢爾包中把關。長貧難顧，皇馬亦要解決門將的問題，幸好最佳人選似乎已經出現。

英國《天空體育》指，皇家馬德里正與前曼聯門將迪基亞（David De Gea）接觸，這名西班牙門將約滿曼聯後，至今仍然未有新東家，或是解決皇馬燃眉之急的最佳人選。另外，《天空體育》表示車路士的阿列沙巴拿加也是人選之一。

迪基亞曾經無限接近皇馬，2015年夏季轉會窗，迪基亞一度與皇家馬德里十分接近，兩軍更已達成共識，只剩文件確認，但在轉會窗關閉前一刻，就發生流傳後世的「Fax機事件」，因皇馬在死線後2分鐘收到相關文件，最終這宗交易拉倒了，迪基亞被迫留在奧脫福。想不到8年過後，迪基亞與皇家馬德里竟有望再續前緣。

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