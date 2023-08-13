英超︱沒有卡尼的熱刺　麥迪臣顯功架防線漏洞未解2：2賽和賓福特

英超球隊熱刺今夏變動極大，靈魂人物哈利卡尼（Harry Kane）開咧前離隊轉投拜仁慕尼黑，門將洛里斯（Hugo Lloris）尚未離隊，隊長臂章卻已落在孫興慜手上，澳洲新帥普斯迪高古領軍第一場作客另一倫敦球會賓福特，耳目一新的陣容，入球能力未成問題，後防漏洞卻未有解決。



新任熱刺隊長孫興慜回防踢跌賓福特球員，被罰十二碼。（Getty Images）

羅美路入完波被迫換出嬲爆

這場倫敦打吡甫開賽雙方已是節奏明快的對攻，熱刺入局較快，死球專家占士麥迪臣從李斯特城加盟，首場英超已顯功架：11分鐘開出罰球，守將羅美路門前接應頂入。熱刺取得1：0領先優勢，入球功臣羅美路卻突然被調離陣——根據英超最新腦震盪守則，由於羅英路頂入後呈腦震盪跡象，按程序必須被換出。

從直播鏡頭可見羅美路，被迫出場後唸唸有詞，身體語言亦顯示他忿忿不平，看來對被迫離場很生氣。熱刺失去防守猛將，防線果然漏洞更多，賓福特一次攻勢，孫興慜回防時禁區內後腳勾跌對手，球證初時未有反應，之後視像助理裁判介入，球證檢視慢鏡後改判十二碼，安保姆主射中鵠，為賓福特扳平1：1。

麥迪臣進攻顯功架 熱刺防線令人擔憂

佔主場之利的賓福特扳平後，氣勢甚盛，左閘歷高亨利左路快放後一記內切地波傳中，前鋒韋沙竟然無人看管，輕鬆射成2：1。這記快攻無疑精彩，沒有任何一個熱刺守將緊身防守韋沙，實在太大意。

正當熱刺陷入下風，上半場補時階段麥迪臣又為隊友鋪橋搭路，快腳橫傳予守將艾馬遜，後者割草式遠射半場前為熱刺追平2：2，麥迪臣加盟首仗已取得兩個助攻。下半場雙方繼續對攻，未能再取得入球，終踢成2：2各得一分。

孫興慜失去最佳拍檔哈利卡尼，踢來患得患失，75分鐘被換出。（Getty Images）

孫興慜缺卡尼患得患失

熱刺失去王牌射手哈利卡尼，新帥普斯迪高古引入的主攻踢法，由麥迪臣作為進攻新重心之下，進攻板斧不少，入球能力暫時未見太大影響，可是卡尼的最佳拍檔孫興慜和另一前鋒李察利臣踢來患得患失，「老孫」75分鐘已被換走。

門將由洛里斯轉為域卡里奧（Guglielmo Vicario）未見問題，反而在羅美路被迫離場後，一班防守球員略嫌不夠集中。熱刺更大問題是，比賽大部分時間跟賓福特呈「癲鳳鬥狂龍」的狀態，以一支Big 6球隊來說，防守系統穩健程度不足，必須盡快修正。