亞冠盃外圍賽︱流浪明演地標　練習曾被偷拍　新帥望球員證明自己

香港代表流浪周二（15日）晚將首度出戰亞冠盃外圍賽，於旺角大球場鬥2022年越南甲組聯賽亞軍海防FC；假如流浪晉級，便會在附加賽圈作客韓職仁川聯，爭奪分組賽席位。

流浪主教練王家中希望球員在明日的歷史性時刻，可以再次證明自己。



流浪1995年曾參與亞洲盃賽冠軍盃，卻是首度征戰亞冠盃舞台。球隊今季簽入前港甲公民的日本球員岡本玲仁、前韓國U22代表隊成員馬相訓，以及上季黑山次級聯賽神射手卡丹奴域（Stefan Cadenovic），加上去季表現出色的伊巴謙、神田夢實、金旻奎等，又羅致港隊後衛李毅凱，實力有增無減。

主教練王家中形容明天將是歷史性時刻，「球員上季努力奮鬥，贏得聯賽季軍，換來今次機會，希望他們再證明自己、證明球會的水平。」

流浪主教練王家中（左）來自台灣。（袁志浩攝）

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隊長林嘉緯曾隨傑志多次參與亞洲賽，包括2018年的亞冠盃分組賽；這位中場亦曾於在2017年亞冠盃外圍賽，補時頭槌絕殺越南勁旅河內FC。對於再遇越南代表，他充滿信心，「對手雖然很強，但他們作客的表現比主場差一點。只要我們團結一致，我們有信心，也有經驗、足夠技術去贏。」

林嘉緯（中）2017年亞冠盃外圍賽對越南河內FC時頂入絕殺一球，助傑志淘汰對手晉級。（資料圖片／梁鵬威攝）

據了解，預計今場比賽有近1000名客隊支持者入場，人數遠超場內現時劃分的作客區，部份越南擁躉屆時或會坐在主場球迷之中。而今日兩隊的賽前記者會，亦有至少兩間越南電視台追訪。

消息指，曾有操越南話人士於數周前於九龍灣公園偷拍流浪練習，惟最終被職員趕走。有傳媒問到，網上流傳海防有專人分析流浪比賽、已收集不少球員數據。王家中直言，即使他自己身為主教練，也難以深入地認識每位球員，「如果他們說已經準備充足，祝他們好運吧，現在網上資訊的可信性不高，所以我們有信心，最重要還是心態正確及臨場表現。」

兩隊教練與球員於賽前記者會上合照。（袁志浩攝）

海防主教練朱庭金在記者會上以越南話對答，惟隨隊翻譯的英文能力有限，不時將其答案粗糙帶過。

透過僅有的答案，朱庭金大致認為香港聯賽水平跟越南相約，並透露其實對流浪的了解並不多，只透過觀看流浪上季足總盃決賽對傑志的片段去分析，「他們現在有新教練、新戰術，甚至踢4-4-2的新陣式，這都跟上季很不同。我們會專注針對他們的弱點，渴望拿下一場勝仗。」

亞冠盃外圍賽

香港流浪 Vs 海防FC

日期：8月15日（星期二）

時間：07：30 pm

地點：旺角大球場

票價：$100、$40（長者及學生優惠票）

