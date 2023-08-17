歐洲超級盃｜曼城12碼挫西維爾首度捧盃 今季失兩大中場成隱憂

去季歐聯盟主曼城與歐霸冠軍西維爾今晨競逐歐洲超級盃，結果法定時間打成1：1，最後「藍月亮」在互射12碼驚險地以5：4勝出，首次贏得這項錦標。



不過，曼城今季在失去根度簡、奇雲迪布尼據報又要長期養傷下，組織能力大減，增添攻擊型中場似乎刻不容緩。



曼城奪冠無數，但今次是首度贏得歐洲超級盃。（路透社）

曼城今仗變陣出擊，收起了一對常規正選中堅迪亞斯及史東斯，以新兵加華度爾出任正選左閘，右閘由基爾獲加擔任，尼敦阿基夥拍艾簡治負責中路防守，而艾簡治在進攻時會移上防中位置。平時多在後場組織的高華錫，進攻時則推前支援夏蘭特及左翼基亞利殊，另外小將高爾龐馬亦獲正選踢右翼，而菲爾科頓則代替了養傷的主將迪布尼任進攻中場。

曼城的艾簡治（中）明顯不適應需游走中堅與防中的踢法，今仗踢來進退失據。（路透社）

主帥哥迪奧拿這些變動在攻守兩端都帶來很大影響，艾簡治明顯不如史東斯那樣適應這個位置，另外高華錫亦沒有前隊長根度簡的進攻觸覺，因此攻勢組織的不太暢順，中鋒艾寧夏蘭特全場缺乏支援下僅得一次射門，而且還是在亂軍勉強起腳，結果被對方守將封阻。

尼敦阿基制空能力一般，無法阻止彈跳力強的安尼斯利頂入。（路透社）

在防守端，艾簡治進退失據，不時令後防曝露空位，而尼敦阿基的制空力又不及迪亞斯，這直接導致失球。曼城雖然佔得較多控球權，卻被西維爾一次簡單攻勢便攻破大門；摩洛哥中鋒安尼斯利接應左路傳中，力壓尼敦阿基頂入，為西維爾在25分鐘先開紀錄。

安尼斯利及後有不少機會為西維爾增添紀錄，可惜他的把握力欠奉。（路透社）

曼城之後積極搶攻，但面對西維爾的密集防線一籌莫展，只能在禁區頂不斷短傳，卻無法製造具威脅的埋門；反而西維爾幾次反擊更有機會拉開比數，但入球功臣安尼斯利卻屢誤戎機，不是自己射斜，就是半單刀給曼城門將艾達臣撲出。

曼城小將高爾龐馬在窄位頂出一個拋物線頭槌攻門，為球隊追成1:1。（路透社）

由於在中路難以突入，曼城多以兩邊傳中製造攻勢，至63分鐘終有斬獲，洛迪在左路大腳傳向遠柱，入楔的高爾龐馬趕至頂入，助「藍月亮」扳成1：1平手，這名20歲小將繼社區盾後再有進帳。

曼城今季缺少了根度簡及迪布尼兩員大將，另一中場洛迪（右）的表現實在舉足輕重。（路透社）

曼城及後雖然繼續狂攻，但明顯地現時陣中球員未能彌補根度簡離隊、迪布尼因傷缺陣的影響，進攻欠缺層次，是以就算有控球比率74：26、射門比率23：8的絕對優勢，但真正能轉化為入球的機會卻不多，結果雙方要戰至互射12碼分勝負。

古迪積的射門中楣彈出，令西維爾終在12碼階段飲恨。（路透社）

曼城先由夏蘭特拔頭籌，及後4輪亦悉數中鵠；西維爾頭4輪命中，最後施射的尼曼查古迪積（Nemanja Gudelj）卻射中楣。曼城也藉此首度贏得歐洲超級盃。