英超｜曼聯險挫狼隊華拉尼頭槌奠勝　奧拿拿末段疑似12碼逃過一劫

英超新球季首輪壓軸一戰，曼聯周一（14日）深夜在奧脫福出戰，面對開季前換帥的狼隊，紅魔鬼的3分來得不易，狼隊今仗攻門次數比曼聯更多，幸好防線力保不失，加上華拉尼的頭槌一箭定江山，曼聯一球險勝狼隊，全取3分。

戰至補時階段，曼聯新加盟的門將奧拿拿出迎時，撞中狼隊球員，有12碼之嫌但VAR認為沒有問題，英格蘭專業裁判組織賽後狼隊方面致歉，承認這是誤判。



狼隊主帥盧柏迪古開季前一星期突然離隊，改由加利奧尼爾（Gary O'Neil）接掌，狼隊今仗作客奧脫福，不落下風，全場不乏攻勢，錄得23次射門，亦是自2005年來，作客球隊在奧脫福最多的攻門數字。狼隊今仗多次的中路突破，為曼聯防線帶來不少麻煩，可惜未能把握機會。

英超｜鬥曼聯一周前狼隊突然宣布換帥 英媒披露盧柏迪古離隊內幕

狼隊全場錄得23次攻門，只可惜把握力欠奉。（路透社）

戰至下半場中後段，雲比沙卡右路助攻傳中，殺入禁區的華拉尼近門一頂破網，76分鐘打破僵局，亦是全場的唯一入球，結果紅魔鬼主場一球險勝狼隊，以勝仗為新球季揭開序幕。

華拉尼頭槌奠勝。（路透社）

奧拿拿末段疑似12碼 狼隊領隊：頭都差唔多撞甩

爭議一幕在補時階段發生，狼隊右路傳中，新加盟曼聯的門將奧拿拿（Andre Onana）出迎時，欲以手槌打走皮球，卻撞向狼隊後備入替的卡拉積錫（Sasa Kalajdzic），這名長人中鋒隨即倒地，球證賀柏未有示意，其後經VAR球證梳斯貝利（Michael Salisbury）檢查後，同樣表示奧拿拿沒有犯規，曼聯逃過一劫。

奧拿拿末段出迎時撞跌對手，但球證與VAR同樣未有示意。（Getty Images）

狼隊主帥加利奧尼爾當然不滿，不斷在場邊投訴，最後更被球證黃牌警告。這名狼隊新帥賽後直言，這毫無疑問是犯規，「對方門將（奧拿拿）差不多打甩我們中鋒的頭，當我看到重播時，我更加肯定這是犯規，尤其是你如此用力地撞向對方球員，所以我不敢相信依然沒獲得12碼。」

英格蘭專業裁判組織（Professional Game Match Officials Limited，簡稱PGMOL）賽後向奧尼爾致歉，承認VAR的判決有錯誤。今仗擔任VAR球證的梳斯貝利已非首次誤判，上季白禮頓對熱刺的一仗，同樣沒有判明顯的12碼，隨時更被撤銷職務，想不到新球季首仗再有誤判。

PGMOL賽後向加利奧尼爾致歉，承認末段犯規是12碼。（路透社）

奧拿拿撇開疑似12碼，這名喀麥隆門將英超地標戰錄得6次撲救，5次來自禁區內，更最重要的是力保清白之身，助球隊全取3分。曼聯主帥坦赫格盛讚奧拿拿作出不少重要的撲救，表現十分冷靜，而對於爭議判決，坦帥直言有幸運成份，「當對方觸球後再發生碰撞，這是全是球證的判決，幸好我們沒被罰12碼，但我認為球證的判決是正確的。」