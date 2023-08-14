英超｜沙拿食詐糊無緣做「揭幕戰之王」　後段被換出嬲爆爆

英超新球季首輪焦點大戰，兩支對白禮頓中場摩西斯卡些度有興趣的球隊，轉在綠茵場交手，結果車路士與利物浦打成1：1平手，握手言和。利物浦射手沙拿今仗交出妙傳，但其後卻「食詐糊」，更在下半場中後段被調離場，這名埃及球星離開球場時甚為不滿，未與主帥高普交流，高普賽後表示理解對方的心情。



沙拿力爭成為「揭幕戰之王」，連續7季首戰有進賬。（Getty Images）

車路士與利物浦在英超首輪上演「紅藍大戰」，兩軍早前在轉會市場正面交鋒，以為紅軍以逾億鎊轉會費搶贏摩西斯卡些度，豈料這名白禮頓中場非車路士不去，婉拒利物浦，車路士隨即報價，根據「轉會達人」羅曼奴消息，卡些度與車路士好事近。

兩軍改在綠茵場交手，利物浦前線主力沙拿連續6季揭幕戰有進賬，累積8個入球，再取一球便會成為球季首戰入球最多的球員。沙拿今仗非沒有機會，早段以不純熟的右腳施射，皮球中楣彈出，接應阿歷山大阿諾特的直線，單刀面對車路士門將山齊士，冷靜處理破網，但這名埃及球星未有立即慶祝，隨後VAR發現他有越位，入球無效。

沙拿單刀冷靜射入，可惜越位在先。（Getty Images）

沙拿卻交出靚助攻，先接應麥亞里士打通透傳送，右路再交出妙傳，剛好越過3名車路士球員，路爾斯戴亞斯鏟射接應建功。沙拿其後利物浦未能拉開比分，車路士由新兵阿素迪沙斯（Axel Disasi）近射追平，最終打成1：1，各得1分。

英超︱車路士1：1利物浦 陣容耳目一新節奏明快 末段愈踢愈凌亂

沙拿交出靚助攻，造就路爾斯戴亞斯取得今季首球。（路透社）

戰至下半場中後段，利物浦領隊高普決定「撳掣」，一口氣換走炮製首個入球的沙拿及戴亞斯，改由哈維艾利洛（Harvey Elliott）及17歲小將賓鐸克（Ben Doak）入替，沙拿無緣連續7個球季在英超開鑼戰有士哥。沙拿步出球場時，撕去手上的膠布，然後再用力一揮掉在場上，愁眉深鎖，與隊友們擊掌後，直接返回後備席，未與高普有任何交流，不滿之情表露無遺。

沙拿在下半場中後段被調離場。（Getty Images）

沙拿被換出的反應，成為賽後焦點之一，高普受訪時坦言，理解對方的心情，並指雙方之間沒有問題，「我絕對理解沙拿（的情緒），若他在今仗取得入球，他將會打破球季首戰的入球紀錄，但我沒有想太多，當時球隊需要一些新血。他的反應我十分明白，作為一名前鋒，他當然想取得入球，而他這個反應也是人之常情，我對此沒有問題。」