曼聯換血受阻　韋斯咸放棄哈利馬古尼　柏華特轉會料難以成事

哈利馬古尼（Harry Maguire）即將轉投韋斯咸的消息，早前傳得鋪天蓋地，不過據多間英媒報道，這宗交易已經告吹，這名前曼聯隊長將會繼續留在奧脫福球場，亦意味着「紅魔鬼」應不會在中堅位置上再增兵添將。



曼聯今個夏天轉會窗變動不少，花費超過1.7億鎊羅致「新夏蘭特」凱倫（Rasmus Højlund）、美臣蒙特（Mason Mount）、奧拿拿（André Onana），可在賣出球員方面，目前最高身價的僅為艾蘭加（Anthony Elanga，1500萬鎊），較受注目的還有費特（Fred）。

早前英國《天空體育》報道韋斯咸想各用3000萬鎊收購麥湯米尼（Scott McTominay）及馬古尼，曼聯方面認為麥湯米尼應值更高身價，但願意就馬古尼轉會展開談判。《BBC》指曼聯與韋斯咸在8月9日已達成協議，離隊決定權落在馬古尼本人身上。

馬古尼在季前熱身賽又再犯下大錯，讓他離隊的傳聞甚囂塵上。（Getty Images）

相關消息引來不少曼聯球迷關注，不過至香港時間周二（15日），由於馬古尼遲遲未能決定，多家英媒報道韋斯咸已放棄收購這名英格蘭中堅。英國《衛報》指由於曼聯今季獲歐聯參賽資格，他的薪酬因而增加不少，考慮到轉會「鎚仔幫」後薪酬將會減少，因此向紅魔鬼要求700萬英鎊的離隊費。

他是否有向球隊要求離隊費一事，真偽難以證實，但《BBC》及《天空體育》等較具可信性的媒體均報道韋斯咸已退出交易，表示馬古尼留隊一事已塵埃落定。早前曼聯曾就他可能離隊而預先尋找替代人選，拜仁後衛班捷文柏華特（Benjamin Pavard）被傳為首要目標，如今馬古尼繼續留效紅魔鬼，代表這宗轉會亦不會成事。27歲的柏華待與拜仁的合約尚餘一年，據報他不喜歡在拜仁踢右閘，盼望踢中堅，故有意轉投曼聯；曼聯上周六報價柏華特，被拜仁拒絕。

馬古尼傳出有可能加盟韋斯咸後，盛傳曼聯有意收購柏華特作替代。（Getty Images）

哈利馬古尼在2019年以8000萬鎊加盟曼聯，成為史上最高身價後衛，但在紅魔鬼表現屢遭詬病，開季前更被領隊坦赫格（Erik Ten Hag）除去隊長職務。新球季英超開咧第一場面對狼隊，這名「八千萬先生」亦全程擔任後備，另一名未獲正選機會的域陀連迪路夫（Victor Lindelöf）則在下半場入替，似乎代表馬古尼仍未獲領隊坦赫格信任。

《天空體育》指，坦赫格一直表示馬古尼為陣中重要一員，對他決定留隊並努力爭奪正選位置而感到高興。早前該名中堅去留未明時，他曾公開稱馬古尼有能力成為一名世界級中堅，「他是英格蘭最佳中堅，那為什麼在我們陣中不是呢？然而他需要證明這一點。如果他沒有足夠信心來爭奪正選位置，那他便需要離開。」

坦赫格日前曾為馬古尼可能離隊一事公開表態。（Getty Images）

《天空體育》報道續指有消息人士透露，馬古尼從未與韋斯咸之間達成任何協議，整個過程不如外界報道般去到接近加盟的地步，他與莫耶斯（David Moyes）之間亦未有任何對話。「馬古尼決定留在曼聯，他深愛這間球會，並相信會在今季獲得大量上陣機會。」