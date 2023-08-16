英超｜英球證組織承認曼聯狼隊一役誤判　涉事三人被處分停職一場

撰文：陳旭暉
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周二（15日）凌晨曼聯1：0擊敗狼隊一戰引來巨大爭議，補時階段紅魔鬼門將奧拿拿（Andre Onana）在禁區內出迎高空波時將卡拉積錫（Sasa Kalajdzic）撞倒，當時球證賀柏（Simon Hooper）未有示意，VAR檢查後亦認為沒有犯規，最終曼聯全取三分贏得比賽。
狼隊主帥加利奧尼爾（Gary O'Neil）對此大感不滿，更因投訴過激而受黃牌警告。他賽後表示收到英格蘭專業裁判組織（Professional Game Match Officials Limited，簡稱PGMOL）道歉，第一小組（Select Group 1）經理摩斯（Jon Moss）亦承認為誤判，最新報道指涉事的三名球證均被停職一場。

涉事一刻出現在比賽補時階段，當時曼聯正領先1：0，狼隊從右路傳中，奧拿拿出擊時以雙手拍去，但完全沒有碰到皮球，反而將卡拉積錫撞倒。VAR有檢查但沒有判罰十二碼，亦未有示意球證賀柏親自查看。

賽後加利奧尼爾接受訪問時自然談及此事，「摩斯做得很公正，他出面承認這是一次明顯的誤判，他無法相信場上球證沒有給予我們十二碼，同時也無法相信VAR沒有干涉。不過這或許會讓我感覺更糟糕，因為當你知道自己是正確時，最終卻沒能帶走分數，這種感覺更差。」

奧拿拿撲倒卡拉積錫，但球證沒有判十二碼，成為這場比賽最大爭議之處。（Getty Images）
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據The Athletic報道，PGMOL已決定將三名涉事球證停職一場，包括球證賀柏、VAR球證梳斯貝利（Michael Salisbury）、助理VAR球證韋斯（Richard West），他們不會負責這個周末的英超賽事。報道續指這是在首席球證總監韋比（Howard Webb）領導下嘗試的新問責制，當中包括向球會承認錯判。

今場球證賀柏與另外兩名VAR球證被罰停賽一場。（Getty Images）

狼隊上季已多次收到來自韋比的道歉，特別是足總盃第三輪面對利物浦一戰，當時他們的致勝入球因為VAR用了錯誤的角度而被判無效，最終在重賽後被紅軍淘汰。

值得一提的是，今場VAR球證梳斯貝利正是上季英超經典誤判的主角之一。4月白禮頓作客熱刺的聯賽賽事中，三笘薰在禁區內被明顯踢跌但沒有被判罰十二碼，當時擔任VAR球證的同樣是梳斯貝利。賽後PGMOL發明聲明承認誤判，韋比亦向白禮頓道歉及解釋判決過程。該場比賽後，梳斯貝利同樣被處分停職一場。

上季白禮頓作客熱刺之戰為VAR經典誤判一役，梳斯貝利正是負責該場VAR的球證。（Getty Images）
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