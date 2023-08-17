轉會｜辛迪卡索拉事隔20年重返母會　底薪加盟更有一暖心之舉

西乙球會奧維多（Oviedo）宣布，辛迪卡索拉（Santi Cazorla）將以自由身加盟並簽約一年。奧維多是卡索拉正式成為職業球員前的母會，今次回到兒時球會，足足相隔了20年之久，更只收取最低薪酬，希望助母會渡過難關。



雖然效力阿仙奴期間未能助球會重奪英超，但其精湛技術在當年為不少球迷留下深刻印象。（Getty Images）

今年38歲的辛迪卡索拉，生涯曾經效力維拉利爾及阿仙奴等球會，早前離開卡塔爾球會艾薩德（Al Sadd）後，職業生涯仍然未完。西乙球會奧維多宣布，這名西班牙老將將以自由身加盟，卡索拉正是奧維多的青訓產品之一，希望回饋母會。

辛迪卡索拉在12歲開始加入奧維多青訓，並效力7年，可惜因奧維多陷入財困，只好把卡索拉出售至維拉利爾。即使相隔20年，「卡叔」依然心繫母會，有情有義，今次加盟更是出錢又出力，希望助奧維多發展。

奧維多的聲明中表示，卡索拉今次加盟只收取最低工資，更放棄所有個人肖像權收入，唯一的條件是球會要將他球衣10%的銷售額投放在青訓上。據西班牙《阿斯報》去年7月報道，西乙球員的最低薪酬為7.75萬歐元（約66萬港元）。

奧維多在Instagram中貼出卡索拉當年為他們效力時的照片。（奧維多Instagram）

卡索拉已非首次出手助奧維多，他與同樣是奧維多青訓的馬達（Juan Mata）及米捷（Michu），在2012年合力籌集200萬歐元，購買奧維多的股票，助母會逃出財困，繼續在西丙生存。

奧維多自2001/02球季降班至西乙後，一直無法重回西甲，更曾因為無法向球員支付薪酬而被降至第四級別聯賽。目前這間球會已連續第9季征戰西乙，期間最高排名為第7位。