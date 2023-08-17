亞運人物誌．李剛仁｜綜藝出身的韓國天才球星　同為免服兵役奮戰

亞運會男子足球賽雖被視為次級的足球賽事，但近年受盡注目，2018年孫興慜以超齡球員身份代表韓國出戰，爭取金牌，及更重要的免除兵役。

亞運會作為韓國男子運動員主要的「免役」途徑，今屆亦有另一焦點球星——就是加盟巴黎聖日耳門不久的李剛仁。



每個健全的韓國男性都必須面對兵役，不論是實力天份有多高的球星，都必須遁正途服役、或是爭取免兵役。球員要免役只有兩個途徑：奧運會男足三甲或是亞運會金牌，當中亞運會金牌的難度，一般較集合全球球隊的奧運為低。

亞運會的男子足球賽從來都被視為次級賽事，畢竟比賽有年齡限制，一般限制為23歲以下（今屆因賽事延期上限變成24歲以下）再加3位「超齡球員」，實際上是青年賽事。然而對於韓國隊而言則有不同意義——若能在亞運會奪得金牌，便能免除至少18個月的義務兵役，只需完成數星期的基本軍事訓練及社會服務。韓國已連奪兩屆亞運男足金牌，除了因為本身實力好，也有額外動力。

孫興慜在2018年奪得亞運男足金牌。（資料圖片／李澤彤攝）

2018年雅加達亞運，全球球迷目光都放在韓國球星孫興慜能否順利奪金之上，他以「外卡球員」（即超齡球員）身份參賽，與當時是適齡球員的金玟哉、黃喜燦等人，最終成功達到目標；來到今屆，韓國同樣有已蜚聲國際的球員希望搭上「免兵役列車」——就是現在效力巴黎聖日耳門的李剛仁。

2001年出生的李剛仁，自小便在華倫西亞受訓、最終也在「蝙蝠軍團」出道。（Getty Images）

李剛仁是一位在西甲球會受訓成長的攻擊球員，2001年出生的他，在2007年、6歲之時參加了韓國KBS電視台的真人騷《飛吧小射手》，內容是選出一群小孩組成球隊，並紀錄他們訓練及比賽的經歷。

年紀小小的李剛仁是第三期節目成員之一，該期節目的監督，正是已故韓國名宿柳想鐵。李剛仁的優秀表現，令他獲邀加入了柳想鐵的足球學院，進而加入仁川聯青訓，終在教練推薦下到維拉利爾及華倫西亞青年隊試腳，獲後者取錄。

兒時登上綜藝的李剛仁。（KBS）

李剛仁在華倫西亞陣中扶搖直上，17歲時便作其一隊處子戰，在西班牙盃上陣，僅數月後又作西甲處子戰，漸漸站穩陣腳，2019年的U20世界盃，他帶領韓國一路殺入決賽，雖然最終屈居亞軍，但他個人奪得賽事的金球獎，象徵整屆賽事的最佳球員，明顯有極為突出的潛質。

李剛仁為2019年世青盃金球獎得主。（Getty Images）

在華倫西亞這樣的球會，一個年輕人要站穩正選並不容易，漸漸地經常被換走、甚至坐冷板，到2021年華倫西亞在非歐盟球員名額不足下，決定放走李剛仁。

但他在西甲的故事未結束，2021年轉投馬略卡後，他漸漸站穩正選，上季交出6個入球、3次助攻，數字或許不驚人，但他在場上的影響力極大，而這一點，也在去年的卡塔爾世界盃中展現，他在韓國對加納一戰中後備上陣，助攻予曹圭成入球，一度追平比數，雖然球隊最終落敗，他展現了自己改變戰局的能力。

李剛仁雖然被華倫西亞放棄，但在馬略卡重新找到定位。（Getty Images）

同時間，巴黎聖日耳門在美斯離開後，需要尋覓一位進攻球員填補，年僅22歲的李剛仁在歐洲頂級聯賽已累積了一定經驗，無論在聯賽和國際賽都曾有過好表現，而且能出任兩翼和進攻中場等多個位置，腳法、射術也優秀，而且轉會費並不高昂（約3000萬歐元），值得投資。

李剛仁正式加盟巴黎聖日耳門。（PSG官網）

李剛仁小時候因電視節目被柳想鐵發掘，韓國《中央日報》透露，柳想鐵生前抗癌期間，曾談及已赴海外的李剛仁：「若我有一個星期身體情況許可，希望能親自去球場看剛仁比賽。」雖然柳想鐵的願望未能實現，但李剛仁未來將會經常在PSG的主場王子球場比賽，這個球場，正是柳想鐵在1998年法國世界盃對比利時入球的場地，若李剛仁能在此入球，也別具意義。

不過現在他的當務之急，是在亞運會與球隊一起好好表現，爭取免役，才能專注職業生涯、挑戰比前輩孫興慜走得更遠。韓國今屆抽入E組，與巴林、泰國和科威特同組，首戰將在9月19日對巴林，比起2018年，今屆的韓國星味也許已沒那麼濃，且看「小太極虎」能否達成三連霸。