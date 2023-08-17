亞運人物誌．李剛仁｜綜藝出身的韓國天才球星　同為免服兵役奮戰

撰文：高詩琦
出版：更新：

亞運會男子足球賽雖被視為次級的足球賽事，但近年受盡注目，2018年孫興慜以超齡球員身份代表韓國出戰，爭取金牌，及更重要的免除兵役。
亞運會作為韓國男子運動員主要的「免役」途徑，今屆亦有另一焦點球星——就是加盟巴黎聖日耳門不久的李剛仁。

杭州亞運會2023賽程+有線HOY TV免費直播　香港隊比賽日期及時間杭州亞運會2023｜香港隊運動員全名單　張家朗何詩蓓領銜衝擊獎牌

每個健全的韓國男性都必須面對兵役，不論是實力天份有多高的球星，都必須遁正途服役、或是爭取免兵役。球員要免役只有兩個途徑：奧運會男足三甲或是亞運會金牌，當中亞運會金牌的難度，一般較集合全球球隊的奧運為低。

亞運會的男子足球賽從來都被視為次級賽事，畢竟比賽有年齡限制，一般限制為23歲以下（今屆因賽事延期上限變成24歲以下）再加3位「超齡球員」，實際上是青年賽事。然而對於韓國隊而言則有不同意義——若能在亞運會奪得金牌，便能免除至少18個月的義務兵役，只需完成數星期的基本軍事訓練及社會服務。韓國已連奪兩屆亞運男足金牌，除了因為本身實力好，也有額外動力。

足球專題｜韓國兵役如何左右球員發展？　天才球星也要面對的難題【亞運足球】韓國加時勝日本衛冕男足金牌　孫興慜免除兵役
孫興慜在2018年奪得亞運男足金牌。（資料圖片／李澤彤攝）

2018年雅加達亞運，全球球迷目光都放在韓國球星孫興慜能否順利奪金之上，他以「外卡球員」（即超齡球員）身份參賽，與當時是適齡球員的金玟哉、黃喜燦等人，最終成功達到目標；來到今屆，韓國同樣有已蜚聲國際的球員希望搭上「免兵役列車」——就是現在效力巴黎聖日耳門的李剛仁。

【英超】孫興慜完成兵役　海軍「模範生」持槍盡現神射手本色【足球】韓足總發獎金表揚亞運男足　免服兵役外錦上添花
2001年出生的李剛仁，自小便在華倫西亞受訓、最終也在「蝙蝠軍團」出道。（Getty Images）

李剛仁是一位在西甲球會受訓成長的攻擊球員，2001年出生的他，在2007年、6歲之時參加了韓國KBS電視台的真人騷《飛吧小射手》，內容是選出一群小孩組成球隊，並紀錄他們訓練及比賽的經歷。

年紀小小的李剛仁是第三期節目成員之一，該期節目的監督，正是已故韓國名宿柳想鐵。李剛仁的優秀表現，令他獲邀加入了柳想鐵的足球學院，進而加入仁川聯青訓，終在教練推薦下到維拉利爾及華倫西亞青年隊試腳，獲後者取錄。

杭州亞運‧人物誌｜田徑女神吳艷妮大突破　世大運奪銀達奧運標準
兒時登上綜藝的李剛仁。（KBS）

李剛仁在華倫西亞陣中扶搖直上，17歲時便作其一隊處子戰，在西班牙盃上陣，僅數月後又作西甲處子戰，漸漸站穩陣腳，2019年的U20世界盃，他帶領韓國一路殺入決賽，雖然最終屈居亞軍，但他個人奪得賽事的金球獎，象徵整屆賽事的最佳球員，明顯有極為突出的潛質。

李剛仁為2019年世青盃金球獎得主。（Getty Images）

在華倫西亞這樣的球會，一個年輕人要站穩正選並不容易，漸漸地經常被換走、甚至坐冷板，到2021年華倫西亞在非歐盟球員名額不足下，決定放走李剛仁。

但他在西甲的故事未結束，2021年轉投馬略卡後，他漸漸站穩正選，上季交出6個入球、3次助攻，數字或許不驚人，但他在場上的影響力極大，而這一點，也在去年的卡塔爾世界盃中展現，他在韓國對加納一戰中後備上陣，助攻予曹圭成入球，一度追平比數，雖然球隊最終落敗，他展現了自己改變戰局的能力。

【世青盃】烏克蘭反勝韓國首封王　李康仁2入球4助攻膺賽事最佳【足球】金童獎公布20人候選名單　李康仁成唯一入圍亞洲球員
李剛仁雖然被華倫西亞放棄，但在馬略卡重新找到定位。（Getty Images）

同時間，巴黎聖日耳門在美斯離開後，需要尋覓一位進攻球員填補，年僅22歲的李剛仁在歐洲頂級聯賽已累積了一定經驗，無論在聯賽和國際賽都曾有過好表現，而且能出任兩翼和進攻中場等多個位置，腳法、射術也優秀，而且轉會費並不高昂（約3000萬歐元），值得投資。

李剛仁正式加盟巴黎聖日耳門。（PSG官網）

李剛仁小時候因電視節目被柳想鐵發掘，韓國《中央日報》透露，柳想鐵生前抗癌期間，曾談及已赴海外的李剛仁：「若我有一個星期身體情況許可，希望能親自去球場看剛仁比賽。」雖然柳想鐵的願望未能實現，但李剛仁未來將會經常在PSG的主場王子球場比賽，這個球場，正是柳想鐵在1998年法國世界盃對比利時入球的場地，若李剛仁能在此入球，也別具意義。

不過現在他的當務之急，是在亞運會與球隊一起好好表現，爭取免役，才能專注職業生涯、挑戰比前輩孫興慜走得更遠。韓國今屆抽入E組，與巴林、泰國和科威特同組，首戰將在9月19日對巴林，比起2018年，今屆的韓國星味也許已沒那麼濃，且看「小太極虎」能否達成三連霸。

張心悅・小宇宙｜靦腆的高冷小美人魚　比預想實現得快的奧運夢想梁千雨・小宇宙｜選擇困難的新生代花美男　唯獨劍擊夢是毫不猶豫陳卓琳・小宇宙｜體操場內外的反差萌　內歛又自帶光芒的二師姐黃純一・小宇宙｜世青銅牌少女劍手　人如其名的純粹與率真｜有片麥季聰・小宇宙｜不遲不早的七欖港隊一席　愛偷閒的大男孩｜有片黃子圖・小宇宙｜三項鐵人三倍堅持　努力鍛煉如三刀流卓洛｜有片李紫桃・小宇宙｜最貪吃的短跑小將　平常心地逆風飛翔｜有片施嘉鑫・小宇宙｜放棄《造星》　以B-Boy C Plus之名衝奧運｜有片小宇宙系列．有片｜追逐夢想的耀眼光芒　探索12顆香港隊未來之星陳樂熹・小宇宙｜佩劍的青春新力量　19歲是敢於挑戰追夢｜有片鍾慧欣・小宇宙｜轉項更專注　戴着貓貓給予的勇氣跳更高｜有片白凱文．小宇宙｜在亞少冒起的跨欄新星　用獎牌寫甜美17歲｜有片
亞運會
杭州亞運2023
李剛仁
巴黎聖日耳門（PSG）
法甲
足球
韓國足球隊