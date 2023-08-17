英超轉會｜日本國腳遠藤航傳投利物浦　防中「單挑之鬼」爭搶力強

遠藤航在去年世界盃表現出眾，效力德甲的他更有可能轉戰英超。利物浦急求一名防守中場是公開的秘密，不惜大開水喉，先後求購摩西斯卡些度及拉維亞，但大有可能兩度不敵車路士。紅軍的防中問題刻不容緩，「轉會達人」羅曼奴突然傳出，利物浦正向30歲的日本國腳遠藤航招手。



利物浦日前出價逾億鎊求購摩西斯卡些度（Moises Caicedo），與白禮頓一度達成共識，以為傾掂數之際，原來這名厄瓜多爾國腳只想去車路士；紅軍再羅致原本「嫌貴」的拉維亞（Roméo Lavia），被抬價的同時，更有可能再度不敵車路士。紅軍在轉會市場的操作未如理想，名宿加歷查不禁表示，「這是絕對的一團糟，一個笑話，令人尷尬」。

利物浦搶卡些度拉維亞變轉會笑話 加歷查點出問題所在：令人尷尬

車路士1.15億英鎊買完卡些度再買拉維亞 連搶利物浦兩目標︱轉會

即使利物浦先一步與白禮頓達成共識，但卡些度一心只想效力車路士。（Twitter截圖）

利物浦急求一名防守中場，現時市場上的選擇確實不多，但紅軍似乎有意想不到的舉動。精通轉會消息的羅曼奴透露，利物浦正在向日本國腳遠藤航（Wataru Endo）埋手，更已經向所效力的史特加開價，據報身價為1800萬歐元。

現年30歲的遠藤航，曾經效力日職的湘南比馬及浦和紅鑽，並在2018年外流加盟比利時的聖圖爾登，而比甲成為了遠藤航的跳板，翌季以外借身份轉投史特加，其後更正式加盟。遠藤航如今是史特加的隊長，亦是中場主力之一，上季德甲僅一場賽事因傷缺陣，其餘全數上陣，並交出5入球及5助攻。

遠藤航在2018年外流，近年在德甲站穩陣腳，更成為史特加的隊長。（資料圖片／Getty Images）

此外，遠藤的單對單能力不容置疑，在2022至22兩個球季中，一對一爭搶（duels）成功次數冠絕德甲。這名日本「單挑之鬼」在卡塔爾世界盃分組賽，對德國一仗擔當重要角色，該仗錄得8次阻擋（block）、13次解圍、5次執漏、18次中斷對手控球、7次重奪控球﹑3次一對一爭搶成功，加上全場跑動近12公里，在防守上貢獻良多。

遠藤彷彿有用不盡的氣力，加上不俗的閱讀球賽能力，似乎對利物浦是個不錯的防守「Plan B」。

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