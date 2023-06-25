網球｜黃澤林突尼西亞封王 奪職業賽首冠 成香港第一人

香港網球新星黃澤林（Coleman Wong）繼上周打入ITF世界巡迴賽突尼西亞站決賽後再傳捷報，在當地第二項男子單打賽事，以2：1擊敗意大利球手奪得冠軍，成為香港首名贏得職業賽男單錦標的球手。



黃澤林贏得個人首個職業賽冠軍，也創下香港網壇新紀錄。（黃澤林IＧ）

黃澤林上周決賽惜負黎巴嫩球手Hady Habib，但已創下個人職業賽最佳成績；他今周再接再勵，於另一賽事躋身決賽，今次面對意大利的Luca Giacomini。根據賽前世界排名，黃澤林排609，而對手位列821，但兩人的實力沒有排名那般有差距，雖然黃澤林以6：3先取一局，但Luca Giacomini以7：5扳回一盤，及至第3局，黃澤林卻越打越有信心，以6：1再下一城，摘下香港網壇史上首座職業賽錦標。

值得一提是，黃澤林在這次決賽發球出色，除了打出14次「ACE球」外，一發成功率60.9%，而一發得分率更達75.5％。

黃澤林其後在個人IG寫道：「真的冇諗過有日可以破到香港紀錄，成為第一位在男子單打職業賽攞到冠軍的球員，要多謝的人太多了，衷心感謝每一位在背後支持我嘅你哋！」

黃澤林與葛原般奴贏得澳網青年組男雙錦標。（Getty Images）

年僅19歲的黃澤林，現時於西班牙拿度網球學院受訓，他去年便曾上載了跟偶象拿度練習3小時後的合照；他之前曾贏得美國和澳洲網球公開賽青年組男雙冠軍，今次奪得職業賽首冠後，下一個爭取獎牌的目標是世界大學生運動會及杭州亞運。