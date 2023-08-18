美斯比較兩次轉會如天淵之別　視金球獎如浮雲　為孩子扮超級英雄

美斯（Lionel Messi）加盟國際邁亞密以來首次出席記者會，他承認2021年由巴塞隆拿轉會巴黎聖日耳門是倉卒的決定，十分困難，不想離隊，但今夏轉投國際邁亞密則是深思熟慮的決定，這個月在美國的生活也他想像中輕鬆容易。

美斯表示以平常心看待第8次贏金球獎的機會，他認為贏得世界盃後，拿不拿到金球獎也不重要。被問到最近幾場模仿的Marvel超級英雄的動作慶祝入球時，美斯解釋這是來自他孩子的建議，只會在主場做。



美斯周四出席記者會。（路透社）

36歲的阿根廷球王美斯今夏由PSG轉投美職聯的國際邁亞密，7月攜家人抵美國定居。美斯近一個月代表國際邁亞密出戰美墨聯賽盃，帶領球隊打入決賽，他個人6場入9球。

周四，美斯出席加盟後首個記者會。被問到在美國的生活是否開心，他說：「我選擇來到這個城市，這是一個經過我們深思熟慮的決定。我們不是一晚就下決定，所以如今一切都更輕鬆容易。我們身在一個我們想去的地方，這是我們一齊作出的決定。」

美斯加盟國際邁亞密約一個月。（路透社）

相比之下，兩年前由巴塞轉會PSG則不是美斯所想，他說：「我不想離隊（巴塞隆拿）去巴黎聖日耳門，那是一個一夜之間所作的決定。我想留在巴塞的，但不得不去到一個不同的地方，跟我原本生活城市不同的地方。」

「在巴黎，那是困難的，但如今則是相反的。」

「今日我可以告訴你，我很滿意自己的決定。我很享受這個新的階段，享受在這個國家及地方生活。」

美斯入球後扮超級英雄慶祝。（Twitter）

在這個月的比賽，美斯入球後曾模仿「雷神」、「黑豹」及「蜘蛛俠」的招牌動作慶祝。他解釋：「我的3個小朋友仍在放假未開學，所以我們每晚會看超級英雄電影。他們有個想法，叫我比賽入波後做一個超級英雄的慶祝動作。不過，我只會在主場的比賽做，當小朋友有入場看，很近我，我們可以分享這些時刻。」

美斯舉起10號球衣。（路透社）

憑帶領阿根廷勇奪世界盃的表現，美斯很可能第8次贏得金球獎。他對此保持平常心，他說：「世界盃之前是我一直贏不到的錦標，你可以想像到當我贏得世界盃後，我已經很少再想金球獎。世界盃已是給我最大的獎勵，我很享受目前的時刻，老實講真的沒有想（金球獎）。如果我贏到，會是好事，如果贏不到，也沒有所謂。」