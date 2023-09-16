足球熱話｜美斯15年前鼓勵侏儒症男孩　母親長文感謝「你是巨人」

頂級球星的薪酬對一般人而言如同天價一般，他們大可以胡亂揮霍，花天酒地用幾輩子也花不完，但亦有不少球星會堅持捐出一部份作慈善之舉，美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）便是其中之一。

這名阿根廷球星最近在美職聯備受關注，更有女球迷稱因他到來，二手門票價格水漲船高，她因而能憑此轉賣門票「免費」接受手術。這當然不是美斯本人有意做的善事，不過早在去年世界盃期間，便有一名小孩的母親透露，美斯曾為他兒子帶來巨大鼓舞——那並不是金錢能夠比擬的東西。



美斯如今被廣泛稱為球王，但其實他小時候荷爾蒙生長激素不足，擁有俗稱為「侏儒症」的缺陷，因其天份被巴塞隆拿看中，願意為他支付所需的醫療費用，14歲遠赴西班牙，一路披荊斬棘突破障礙，才有如今這名足球史上最偉大之一的球星。

美斯在巴塞生涯贏盡一切，但其實過程歷盡艱辛。（Getty Images）

在去年12月，卡塔爾世界盃決賽開戰前夕，一名來自阿根廷、名為Barbie的母親在Instagram上分享一則多年前她兒子與美斯之間的故事，這件事由一名Twitter用戶用英語全文翻譯。

「在2008年時，我的兒子還只有4歲，當時我知道他身上有什麼不對勁。不過醫生並沒有意識到，他們也不想去深究，作為母親，我開始自己去調查。」Barbie表示她開始閱讀和收集數據，並比較多篇報告，直到有一天他將這些東西放在醫生面前，跟他說：「我的兒子Tommy跟美斯有着同樣情況。」醫生在她的追問下，開始為Tommy作各種檢查，最後確認這名母親的推斷沒有錯。

可是另一個問題來了，「現在我要向我這個4歲的兒子解釋，他將要接受一項至少10年的治療，而且這項治療會讓他承受巨大痛苦，並會在最後才看到成果，這期間他要接受大量注射。我要怎麼跟他解釋？」

這個與之前日本國腳三笘薰跟一名小球迷之間的故事有點相似，家長都知道球星或偶像能為小孩帶來莫大勇氣與鼓舞，「我買了一張美斯的海報，並將它貼在Tommy睡房牆上。我們跟他說，他要接受跟偶像一樣的治療，讓他知道，這個病並沒有成為美斯實現夢想的障礙。我知道這樣做對我的兒子來說是一件好事。」

Barbie知道只有一張海報或許未必能足夠支撐起兒子的決心，她問Tommy是否想見美斯並得到肯定的答案後，決定想辦法爭取與該名阿根廷球星會面的機會。「這又是另一項挑戰，我們要怎麼見到美斯？但一名母親的愛能做到一切，最後我們拿到了美斯父親Jorge的電話號碼。」

皇天不負有心人，Jorge告訴他美斯會隨國家隊下榻洲際酒店，他會在前一天通知他們並安排見面。「事情就是這樣，在2010年的9月3日早上8時，我與Tommy在酒店與美斯會面。」

Tommy進入房間後，與當時仍只有23歲的美斯擁抱在一起，「我們三人坐在酒店的地毯上開始聊天，並持續半個多小時。我們沒有聊到足球的話題，Tommy跟美斯開始聊到接受治療的事情，兩人說到那有多痛苦時還哭了起來，但美斯跟他說要保持耐心，一切都會好起來的。」

美斯小時候荷爾蒙生長激素不足，在巴塞的幫助之下才能一直接受注射治療。（Getty Images）

美斯還跟Tommy說有時候他也不喜歡被其他人稱為「pulga（跳蚤）」，有時候他也想成為巨人。可是身材矮小也有其優勢，能夠更具技術性和敏捷。「然後他跟Tommy說：『我在你這個年紀時，身材跟你一樣。』」

Barbie形容那是一次非常美麗（beautiful）的對話，過程中沒有任何錄影。「因為我們三人在這裏見面只有一個目標：讓Tommy跟一個已經歷過他將要面對之事的人交談。」她還提到在與美斯道謝並告別之前，這名球星主動提議跟Tommy合照。

美斯最後與Tommy留下一張合照。（Twitter@JimenaJuani）

「我們在這次會面中只留下了一張照片，那上面只有他們兩人坐在酒店的地毯上。沒有足球，也沒有談到過足球，也沒有球衣。」Barbie續說道。「Tommy的治療已接受了10年，期間經歷3650次注射。今天他已經18歲，並長得與美斯一樣高。他已成為一名自信的男孩，像偶像一樣，忍受着同樣的治療。」

「為此我祈禱，希望美斯能在周日贏下世界盃。我會永遠地為他那次與我兒子的交談而感恩。感謝你，美斯，你是一位巨人。」

轉戰美職後的「間接善舉」

前文故事是美斯鮮為人知的善舉之一，不過他轉戰美職聯也「間接」為一名女球迷支付其前十字韌帶的手術費用。

英國《每日鏡報》、《每日郵報》等多家外媒報道，一名來自新澤西州的紐約紅牛女球迷Amanda Libre，由於持有紅牛隊的季票，她通過出售美國時間8月27日迎戰國際邁亞密的門票，讓自己幾乎能免費接受前十字韌帶的手術，期待下年痊癒後重返足球場。

Amanda Libre同時是愛華頓球迷，平常十分喜歡踢足球。（Amanda Libre Instagram）

受惠美國醫療系統保障，前十字韌帶手術費用高昂，但她只需籌集500美元（約3900港元）便能接受治療，其餘費用會由保險公司支付。報道指她決定利用這次「美斯熱潮」，通過二手售票網站將門票以505美元的價格售出，並從中收到455美元，這筆款項已用作支付她在8月18日的手術。

Amanda Libre亦提到自己持有的票是在龍門後方，是最便宜的票種，「有些位置能賣到700美元一張，但我就是想賣掉它。」被問到會否因錯過觀看美斯的比賽而失望時，她表示之前已經看過阿根廷與巴西的比賽，「所以我不會因為錯過這場比賽而太過失望，我會在電視上觀看。他不是我愛隊的球員，所以我不會支持他。」

Amanda Libre是紐約紅牛的忠實球迷，持有季票且經常去現場支持愛隊。（Amanda Libre Instagram）

美斯除了「間接」為她支付這次膝蓋手術的費用外，Amanda Libre也為他帶動美職聯在美國的關注度而感到興奮。「我覺得很多此前可能從未看過足球比賽的人，因為他的關注度而參與其中。美斯讓這項運動更受歡迎了，我認為這很好。」