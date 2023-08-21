港足9月主場鬥汶萊　33人初選出爐　備戰10月世界盃亞洲區外圍賽

香港足球總會今日（21日）公布，港足將於下月7日及11日，分別作客柬埔寨隊及主場對汶萊隊。33人初選名單包括不少杭州亞運代表球員，實行寓賽於操。



港足將於9月4至11日集訓並安排友賽，提升狀態備戰10月的世界盃外圍賽首圈賽事。港足今日公布33人初選名單，人選與6月國際賽的初選沒大變動，效力國內聯賽的勞烈斯、梁諾恆及安永佳仍在列，上月與中超球隊南通支雲解約、回流港超標準流浪的李毅凱，則繼候補選入亞運名單後再度入大港腳。

此外，連同不獲中超球會放行的梁諾恆與勞烈斯，13人是杭州亞運代表隊球員。

港足9月友賽初賽名單，與6月國際賽的初選沒大變動。（資料圖片）

港足於下月4日在港練習一課後，便出發為7日作客世界排名174名的柬埔寨隊備戰；11日將回到主場對第190名的汶萊隊。是次友賽將為10月12及17日的2026年世界盃亞洲區外圍賽首圈備戰，兩回合對不丹。

港足9月友賽33人初賽名單上，13人是杭州亞運代表隊球員。（梁鵬威攝）

港足杭州亞運代表隊今日（21日）開操，在9月中出發前暫時僅得今、明兩課操練下，兩場友賽可為亞運代表球員提升狀態，作最後熱身。

港足9月友賽33人初選名單：



門將：梁興傑 (標準流浪)、葉鴻輝 (東方)、保 羅 (傑志)、謝家榮 (大埔)



後衛：李毅凱 (標準流浪)、勞烈斯 (大連人)、梁冠聰、黃梓浩 (東方)、羅素、 陳晉一、周緣德、艾里奧 (傑志)、徐宏傑、余煒廉 (理文)、茹子楠 (梅州客家)、梁諾恆 (浙江隊)



中場：林衍廷 (標準流浪)、余在言 (東方)、黃洋、陳俊樂 (傑志)、鞠盈智 (冠忠南區)、顏樂楓、黃威、胡晉銘 (理文)、顏卓彬 (深水埗) 、陳肇鈞 (大埔)



前鋒：孫銘謙、黃皓雋 (東方)、安永佳 (廣西平果哈嘹)、羅梓駿、潘沛軒 (傑志)、艾華 (冠忠南區)、張憙延 (理文)

