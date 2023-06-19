港足三連敗兼一球不入　主教練安達臣承認過份樂觀：我們需要勝利

香港足球代表隊周一（19日）主場負泰國0：1，相對起作客越南一役，球隊大部份時間表現均有所不及。主教練安達臣賽後語重心長，坦言過去也許對港足發展過份樂觀。



港足主帥安達臣。

港隊主場0：1僅負泰國，連同去仗以同樣比分不敵越南、3月被馬來西亞淨勝兩球，已錄得三連敗；更嚴峻的是港隊過去5仗，僅曾在鬥新加坡時靠對方「烏龍球」入波。

向來態度正面的主教練安達臣在記者會時一反常態，雙手掩臉冷靜下來後才受訪。他坦言對再吃敗仗感到失望，雖然明知球隊往正確方向前進，但也不得不承認自己對重建球隊過份樂觀。

+ 1

「我認為（重建）過程會更長。我們距離那個水平仍遠，我們需要跟越南及泰國一樣有一點運氣，像從僅有的攻勢中取得入球、獲判爭議性十二碼等，最重要是學習如何贏波。」然而亞洲盃決賽周明年1月就舉行，港隊尚餘半年去準備，「我希望球隊能盡快反彈、開始贏波。不只是我、球員、球隊、香港也需要勝利。請想想，就算今場落敗，球迷都仍然為我們吶喊，如果贏波的話氣氛又會怎樣？」

壓垮安達臣的最後一根稻草，相信是港隊埋門把握力，這已算是「老生常談」，卻久未見改善；今場甚至連埋們機會也減少了。安達臣認為，這不只是港隊的課題，要根治問題，靠的是整個球圈的努力。

「我只是港隊教練，負責令球隊變得更好；但令球員變得更好的，是每日跟他們在一起的球會教練。所有持分者都要更專業地去進步，否則我不能揀選最好狀態的球員。」

有傳媒質疑港隊換人太遲，安達臣反駁指，團隊正嘗試找出「最佳十一人」組合，因此盡量減少變動。他再三強調，港隊並非無能力取得入球，「我們在印度（亞洲盃決賽周）時也試過入波，亦可以對老撾或巴基斯坦（入波），但我們需要的是進步，所以就算有多艱難，也要跟強隊交手。」

港足下次友賽，預計會在9月份國際賽期舉行，據安達臣早前向傳媒透露，屆時港隊或會迎戰土庫曼跟澳門。