港足主場友賽泰國　黃洋撐安永佳：信他今仗會入波｜附直播資訊

香港足球代表隊周一（19日）香港大球場迎戰泰國，雖然港隊上仗作客僅負越南，但將帥有信心今場比賽可在主場觀眾面前踢出精彩一仗。



港足上周四（15日）作客越南僅以一球「問題十二碼」僅敗，但球隊屢次在前場創造機會；守門員謝家榮也多次勇救險球贏得讚賞。

在周日舉行的賽前記者會上，主教練安達臣強調對他而言，港隊上仗沒有輸，「那場應該踢成0：0，能對越南也有如此發揮，給了我們信心。」他指直至操練前，球隊已沒有傷兵，但不否認正選陣容有機會變動，「我不希望改變太多，主要還是維持上場人選。」

安達臣透露明天正選陣容大部份人選會跟上仗相近。（袁志浩攝）

泰國傳媒問到，港隊有否針對有「泰國美斯」之稱的猜拿貼（Chanthip Songkrasin ） 作防守部署，安達臣僅稱會有戰術應對，但沒透露詳情，「泰國跟越南的水平差不多，但踢法有別，（行軍）沒那麼快，但球員體格強一點，他們的外流球員都很有質素。」

外流兵領軍泰國 主帥：爭取贏波

泰國隊今次雖沒有徵召國內班霸武里南聯的球員，但在丹麥落班的混血球員米高臣（Nicholas Michelson）、盛傳回流泰超的川崎前鋒中場猜拿貼、效力北海道札幌岡薩多的中場素帕猜（Supachok Sarachat）都有隨隊，惟他們上場作客跟中華台北打和2：2，已連續3場友賽不勝。

泰國隊主教練波金指球隊會先專注改善自己。（袁志浩攝）

泰國隊主教練波金（Alexandre Polking）對此坦言失望，「我預期球隊能有更好的表現，所以明天球員有多一個原因去出盡全力。球隊目標明確，就是要贏，並踢得比上場好。」他表示作客越南、在滿座的球場內比賽絕不容易，認為港隊去仗踢得不錯。

而因練習後需浸冰恢復而遲了出席記者會的泰國隊老將鄧達（Teerasil Dangda），同樣對港隊有好印象，「香港代表傑志在亞冠很出色，港隊球員也有一定質素。」港隊對上一次對泰國是2018年，結果主場以0：1飲恨；球隊2015年作客時以同樣比數落敗，當年鄧達有份擔正。

34歲泰國隊射手鄧達。（袁志浩攝）

安永佳失機被批 黃洋：我信任隊友

港隊不敵越南後其中一個話題，是中鋒安永佳錯失黃金機會，令球隊把握力不足的問題再次曝露人前；也令這位現領先中甲射手榜的26歲球員招來批評。

身為隊中「大哥」的黃洋，選擇繼續支持隊友，也為他發聲，「作為球員，我信任隊友每場比賽都付出100%，信任他（安永佳）明天會入波。我也深信球迷會入場支持我們。」據了解，今仗門票已通過網上預售賣出約8000張。

而球員年代司職前鋒的安達臣也不諱言，射手總會有運氣欠佳的時候，不能因此就否定對方，「港隊過往有一段時間踢得保守，至少我們現在創造了機會，我認為（把握力）問題遲早會解決。」

港足中場黃洋。（袁志浩攝）

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香港 VS 泰國

6月19日

香港時間：08：00pm

地點：香港大球場

票價：$160（成人票）、40元（特惠票）

